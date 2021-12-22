Глава Формулы 1 не поверил в уход Хэмилтона

Финальная гонка сезона 2021 года, которая прошла в Абу-Даби, стала разочарованием для Льюиса Хэмилтона. На протяжении большей части дистанции он превосходил в скорости Макса Ферстаппена и уверено шел в победе в Гран При и в чемпионате, но на последних кругах решением дирекции гонки оказался в невыгодной ситуации и на изношенных шинах после рестарта был вынужден пропустить соперника вперед и упустить победу.

Спустя несколько дней, когда Хэмилтон не явился на церемонию награждения FIA, появились разговоры о том, что он может вовсе досрочно учти из Формулы 1. На это даже намекал глава Mercedes Тото Вольф, который понадеялся, что подобного не произойдет.

Не поверил в возможность ухода семикратного чемпиона и руководитель всего чемпионата Стефано Доменикали.

«Льюис Хэмилтон? Я уверен, что он перезарядит свои батареи и вернется с еще большей мотивацией выиграть восьмой чемпионский титул», – заявил Доменикали итальянской Gazetta della Sport на церемонии вручения ему трофея Лоренцо Бандини в Италии.

При этом Доменикали предупредил, что в 2022 году борьба в чемпионате Формулы 1 обещает быть куда более плотной, так как благодаря потолку бюджетов у команд-аутсайдеров появилась возможность тратить на развитие своих машин столько же денег, сколько тратят лидеры.