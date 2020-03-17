Глава Формулы 1 извинился перед болельщиками

Из-за пандемии коронавируса Формула 1 уже отменила Гран при Австралии и перенесла на неопределенное время гонки в Бахрейне и Вьетнаме. Пока официально первым Гран При значится этап в Нидерландах, запланированный на 3 мая, однако возможность его проведениея вызывает сомнения.

На этом фоне глава чемпионата Чейз Кэри опубликовал официальное обращение к болельщикам, в котором извинился за то, что австралийский этап был отменен уже после того, как зрители пришли на трассу.

«Мы приносим извинения болельщикам, которых затронула отмена Гран При Австралии, а также перенос других этапов, – написал Кэри. – Вместе с FIA и местными промоутерами нам пришлось принимать решение очень быстро в условиях постоянно меняющихся обстоятельств. Но мы верим в то, что это было правильным решением.

Мы понимаем, что всем важно знать, что же дальше будет с чемпионатом Формулы 1 2020 года. Но пока у нас нет для вас точных ответов. Как только это станет безопасно, мы начнем сезон. Каждый день мы связываемся с экспертами и представителями властей, чтобы понять, что будет в ближайшие месяцы. Как только что-то станет ясно, мы тут же сообщим вам об этом.

Спасибо вам за вашу поддержку и понимание, желаю вам и вашим семьям всего наилучшего».