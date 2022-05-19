Глава FIA: Я не против увеличения числа спринтов, но…

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На первичном обсуждении увеличения числа спринтерских гонок в Формуле 1 с трех до шести в 2023 году положительного решения принято не было. По слухам, его заблокировал глава FIA Мохаммед бин Сулайем.

Эти же слухи говорят, что бин Сулайем неожиданно потребовал за свое разрешение денег для FIA, что возмутило других участников встречи и даже вызвало с их стороны обвинения в жадности. В разговоре с Daily Mail бин Сулайем прокомментировал эти слухи и, фактически признал их фактическую правоту, пояснив свою позицию.

«Я всегда поддержу гонки, когда они к месту, – сказал бин Судайем. – Я не говорю, что не надо больше спринтов. Я говорю лишь, что надо подумать. Речь же не об этом сезоне, а о следующем, так что не горит.

Это и есть демократия. У владельцев Формулы 1 есть голос, у команд есть голос и у меня есть голос. Если вы скажете, что я не имею права выступить против или хотя бы взять время подумать, то какая же это будет демократия?

Формула 1 является вершиной автоспорта, и FIA необходимы технические и финансовые ресурсы, чтобы обеспечить этот многомиллиардный спорт должным образом. Мы должны иметь возможности, чтобы придерживаться высоким стандартам».