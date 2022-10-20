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Формула 1 Новости

Глава FIA: Porsche продолжает переговоры с командами Ф1

Немецкая марка не теряет надежды оказаться на старте чемпионата после 2025 года

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Глава FIA: Porsche продолжает переговоры с командами Ф1
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Еще в марте совет директоров группы Volkswagen одобрил участие двух своих марок Porsche и Audi в Формуле 1. После этого Audi подтвердила приход в чемпионат и по слухам станет партнером Sauber, заменив Alfa Romeo. А у Porsche официально провалились переговоры с Red Bull.

Последнее дало повод говорить, что марка из Штутгарта утратила шансы попасть в Формулу 1, по меньшей мере к 2026 году. Сами представители Porsche уже заявили, что продолжают искать возможности, но прозвучало это не очень убедительно.

Теперь, однако, глава FIA Мохаммед бин Сулайем подтвердил, что Porsche и правда продолжает переговоры.

«На бельгийском этапе в Спа Audi официально объявила о том, что с 2026 года присоединится к Формуле 1 в качестве поставщика силовых установок, – напомнил бен Сулайем после вчерашнего заседания Всемирного совета FIA по спорту. – Это их заявление стало результатом работы всех заинтересованных лиц при создании технического регламента на моторы, который начнет действовать с 2026 года.

Мы также готовы подтвердить, что Porsche продолжает переговоры с командами Формулы 1 на тему своего участия в чемпионате».

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