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Формула 1 Новости

Глава FIA пообещал рассудить Alpine и Пиастри. Но сможет ли?

В FIA могут решить, какой команде принадлежит гонщик. Но не разобраться в вопросах финансовой компенсации

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Глава FIA пообещал рассудить Alpine и Пиастри. Но сможет ли?
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Глава FIA Мохаммед бин Сулайем впервые высказался по поводу конфликта между командой Alpine и ее резервистом Оскаром Пиастри.

Напомним, что после объявления Фернандо Алонсо об уходе по итогам сезона, команда поспешила назвать его преемником молодого австралийца Оскара Пиастри. Однако сам Пиастри вскоре опроверг эту информацию, заявив, что за Alpine выступать не будет. По слухам, у него уже есть контракт с другой командой, вероятнее всего с McLaren.

«В FIA есть совет по рассмотрению контрактных споров и он специально существует для того, чтобы решать, какой контракт главнее если пилот заключил сразу два два соглашения с разными командами. – напомнил бин Сулайем. – И сейчас мы доверяем членам вынести решение, которое прекратит этот конфликт».

Данный совет был создан в начале 90-х из-за Михаэля Шумахера, который успел заключить контракт с командой Jordan, но затем переметнулся в Beneеtton. Он состоит из профессиональных юристов.

Проблема, однако, в том, что данный совет FIA может и вовсе отказаться рассматривать случай с Пиастри, так как по слухам у него нет и никогда не было никакого контракта с командой Alpine. Пиастри – участник юниорской программы Alpine и именно в таком качестве значится резервистом команды.

Потому, именно юниорская школа, а не команда, может подать на австралийца в суд с требованием либо все же подписать контракт уже с командой на 2023 год, либо выплатить компенсацию за потраченные на его подготовку деньги.

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