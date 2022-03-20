Глава FIA пообещал Маси новую должность: Мы его ценим

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Вчера FIA опубликовала результаты расследования произошедшего в финале Гран При Абу-Даби прошлого года. Признав человеческую ошибку директора гонки Майкла Маси, комиссия сочла его невиновным, как человека, действовавшего справедливо, из лучших побуждений и без злого умысла.

Причинами произошедшего посчитали несовершенство самой структуры управления гонками, которая уже изменена.

В Бахрейне глава FIA Мохаммед бин Сулайем подтвердил, что ценит Маси, и что переговоры с ним о занятии новой должности уже ведутся.

«Мы благодарны ему за ту работу, которую он делал в течение трех лет, – сказал бин Сулайем. – И мы ведем с ним переговоры о том, чтобы он остался в FIA. Мы ценим его и обговариваем для него новую должность

Мы закончили разбор Гран При Абу-Даби и намерены двигаться дальше. Мы поняли, что не должно быть одного единственного директора гонки. Вот почему мы поменяли процедуру. Кроме того, неправильно, что человек долго остается на одном месте, должна быть ротация. Тяжело год от года путешествовать между 23 этапами.

Также у нас теперь есть виртуальное руководство гонки. В нем работают наши официальные сотрудники, которые удаленно следят за происходящем. Но они не управляют гонкой, они лишь помогают. Руководство заездами осуществляется директорами непосредственно на трассе».