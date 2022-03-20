Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Jobs Билеты
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Jobs Билеты
Предыдущая / Формула 1 утвердила новый порядок использования коробок передач Следующая / В Формуле 1 переименовали Чжоу. И вот почему
Формула 1 / Гран При Бахрейна Новости

Глава FIA пообещал Маси новую должность: Мы его ценим

Бин Сулайем подтвердил, что Маси уволили не в наказание, а просто в следствие изменения всей системы

Автор:
, Редактор
Глава FIA пообещал Маси новую должность: Мы его ценим
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Вчера FIA опубликовала результаты расследования произошедшего в финале Гран При Абу-Даби прошлого года. Признав человеческую ошибку директора гонки Майкла Маси, комиссия сочла его невиновным, как человека, действовавшего справедливо, из лучших побуждений и без злого умысла.

Причинами произошедшего посчитали несовершенство самой структуры управления гонками, которая уже изменена.

В Бахрейне глава FIA Мохаммед бин Сулайем подтвердил, что ценит Маси, и что переговоры с ним о занятии новой должности уже ведутся.

«Мы благодарны ему за ту работу, которую он делал в течение трех лет, – сказал бин Сулайем. – И мы ведем с ним переговоры о том, чтобы он остался в FIA. Мы ценим его и обговариваем для него новую должность

Мы закончили разбор Гран При Абу-Даби и намерены двигаться дальше. Мы поняли, что не должно быть одного единственного директора гонки. Вот почему мы поменяли процедуру. Кроме того, неправильно, что человек долго остается на одном месте, должна быть ротация. Тяжело год от года путешествовать между 23 этапами.

Также у нас теперь есть виртуальное руководство гонки. В нем работают наши официальные сотрудники, которые удаленно следят за происходящем. Но они не управляют гонкой, они лишь помогают. Руководство заездами осуществляется директорами непосредственно на трассе».

Читайте также:
Поделились
Формула 1 утвердила новый порядок использования коробок передач
Предыдущая новость

Формула 1 утвердила новый порядок использования коробок передач
Следующая новость

В Формуле 1 переименовали Чжоу. И вот почему

В Формуле 1 переименовали Чжоу. И вот почему
Больше от
Сергей Иванов
Алонсо: Основная гонка сейчас на фабриках Гран При Бахрейна
Формула 1

Алонсо: Основная гонка сейчас на фабриках

Маркес: Возможно, это самая крупная авария в моей жизни Гран При Индонезии
MotoGP

Маркес: Возможно, это самая крупная авария в моей жизни

В Формуле 1 переименовали Чжоу. И вот почему
Формула 1

В Формуле 1 переименовали Чжоу. И вот почему

Самое важное:

Алонсо: Основная гонка сейчас на фабриках
Формула 1 Формула 1

Алонсо: Основная гонка сейчас на фабриках

Штайнер: Сейчас у Ferrari лучший двигатель в пелотоне
Формула 1 Формула 1

Штайнер: Сейчас у Ferrari лучший двигатель в пелотоне

В Формуле 1 переименовали Чжоу. И вот почему
Формула 1 Формула 1

В Формуле 1 переименовали Чжоу. И вот почему

Глава FIA пообещал Маси новую должность: Мы его ценим
Формула 1 Формула 1

Глава FIA пообещал Маси новую должность: Мы его ценим

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.