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Формула 1 Новости

Глава FIA отказался делать исключение из правил для украшений Льюиса

Мохаммед Бин Сулайем подтвердил, что делать исключения из правил Ф1 не будут даже для семикратного чемпиона мира

Кемаль Шенгюл
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Глава FIA отказался делать исключение из правил для украшений Льюиса
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Вновь назначенный руководитель гонок Ф1 Нильс Виттих начал в нынешнем сезоне кампанию по строгом контролю правил для гонщиков – в регламенте и прежде был прописан запрет на ношение ювелирных изделий при управлении машиной, но на него долгое время смотрели сквозь пальцы.

Теперь же немецкий судья, упирая на безопасность, уведомил всех пилотов о санкциях для нарушителей. Это вызвало бурную полемику в паддоке – ее лидером стал Льюис Хэмилтон, который известен любовью ко всевозможному пирсингу и тому подобным забавам. 

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Британский гонщик выторговал для себя особые правила: отказаться от большинства ювелирных изделий только к Гран При Монако, а некоторые и вовсе оставить до конца сезона. 

Новый президент FIA Мохаммед Бин Сулайем недавно подтвердил, что стоит на стороне Виттиха и намерен четко следить за выполнением правил.

«Ты не можешь делать людям поблажки только потому, что они твои друзья, – сказал он таблоиду Daily Mail. – Правила должны быть и будут одинаковыми для всех. 

Выбор за ним, а нарушение положен штраф. Это как превышение скорости. От них невозможно избавиться полностью, нарушитель получает наказание. 

Признаюсь, я и сам поклонник украшений. Но когда ты садишься за руль гоночной машины, то у тебя нет выбора. Они [пилоты] говорят, что прежде соблюдение этого правила не было обязательным – но не спрашивайте меня, почему так было. Эти вопросы следует адресовать прежнему руководству FIA».

 

 

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