Глава FIA отказался делать исключение из правил для украшений Льюиса
Мохаммед Бин Сулайем подтвердил, что делать исключения из правил Ф1 не будут даже для семикратного чемпиона мира
Вновь назначенный руководитель гонок Ф1 Нильс Виттих начал в нынешнем сезоне кампанию по строгом контролю правил для гонщиков – в регламенте и прежде был прописан запрет на ношение ювелирных изделий при управлении машиной, но на него долгое время смотрели сквозь пальцы.
Теперь же немецкий судья, упирая на безопасность, уведомил всех пилотов о санкциях для нарушителей. Это вызвало бурную полемику в паддоке – ее лидером стал Льюис Хэмилтон, который известен любовью ко всевозможному пирсингу и тому подобным забавам.
Британский гонщик выторговал для себя особые правила: отказаться от большинства ювелирных изделий только к Гран При Монако, а некоторые и вовсе оставить до конца сезона.
Новый президент FIA Мохаммед Бин Сулайем недавно подтвердил, что стоит на стороне Виттиха и намерен четко следить за выполнением правил.
«Ты не можешь делать людям поблажки только потому, что они твои друзья, – сказал он таблоиду Daily Mail. – Правила должны быть и будут одинаковыми для всех.
Выбор за ним, а нарушение положен штраф. Это как превышение скорости. От них невозможно избавиться полностью, нарушитель получает наказание.
Признаюсь, я и сам поклонник украшений. Но когда ты садишься за руль гоночной машины, то у тебя нет выбора. Они [пилоты] говорят, что прежде соблюдение этого правила не было обязательным – но не спрашивайте меня, почему так было. Эти вопросы следует адресовать прежнему руководству FIA».
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