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Формула 1 Новости

Глава FIA: Нам нужен третий директор гонок

Еще один гоночный директор может присоединиться к Эдуарду Фрейташу и Нильсу Виттиху уже в следующем году

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Глава FIA: Нам нужен третий директор гонок
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После скандала в финале Формулы 1 2021 года в Абу Даби в FIA не только отстранили директора гонок Макла Маси, но и изменили структуру, пригласив на место одного сотрудника сразу двух, которые должны работать попеременно.

Однако накануне гонки в Майами Формула 1 едва не оказалась вообще без гоночного директора, так как Эдуарду Фрейтиш был занят судейством в «6 часах Спа», а Нильс Виттих заболел коронавирусом.

К счастью, Виттих успел выздороветь и приехать во Флориду. И в следующем сезоне такая ситуация не повториться хотя бы потому, что гоночных директоров будет минимум три, заявил глава FIA Мохаммед бин Сулайем.

«Я не имею ничего против Майкла, – заявил Бин Сулайем в интервью изданию Daily Mail. – На него просто свалилось очень много работы. Он допустил ошибку, но это не означает, что нужно выгонять его из FIA. Я так не делаю. Я сейчас работаю со многими, что не голосовал за меня. Мне важнее не человек, а его работа.

Лично я не так хорошо знаю Маси. И решение о его отстранении было принято не мной, а Всемирным советом по спорту. Я говорил с ним пару дней назад, и у меня нет с ним никаких трудностей. Майкл остается с нами, и мы должны придумать, как его использовать. Он может быть нам очень полезен.

Проблема была в том, что сама структура дирекции гонки была несовершенной. Вот почему мы позвали двух новых директоров. И все равно, нам есть еще над чем поработать. На мой взгляд в FIA вообще не хватает сотрудников, нам нужно больше профессионалов. Мне бы хотелось, чтобы в Формуле 1 было минимум трое гоночных директоров, в идеале начиная уже со следующего сезона».

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