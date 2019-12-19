Глава FIA: Формула 1 десятилетиями не будет переходить на электропривод

В 2019 году Формула 1 объявила о намерении со временем стать полностью экологически чистым чемпионатом. При этом речь идет не о переходе на электротягу, а о применении биотоплива, при сжигании которого в атмосферу выбрасывается то же количество вредных газов, какое поглощается при его производстве.

Глава Всемирной автомобильной федерации FIA Жан Тодт подробнее пояснил, с чем это связано.

«В настоящий момент можно говорить только о гибридных моторах, – сказал Тодт. – Почему? Сравните Формулу Е и Формулу 1. Запас заряда на 300 километров? Так не бывает. Просто не существует электрокаров, способных проехать 300 километров со скоростью Ф1.

Пройдут десятилетия прежде, чем такие технологии появятся. Если они вообще появятся.

Так что на сегодня лучший выбор – это гибридные силовые установки. Следующим шагом станет переход на более экологичные виды топлива».

Позицию Тодта поддержал и руководитель программы двигателей Mercedes Энди Коуэлл. В разговоре с Motorsport.com он пояснил невозможность использования водородных электромобилей, запас хода которых позволяет проехать дистанцию гонки Ф1.

«Технически, мы уже сегодня можем перейти на получение электричества для болидов в водородных топливных элементах [и заправлять их водородом], – объясняет Коуэлл. – Но машины станут гораздо тяжелее и медленнее. Так что Формула 1 от этого проиграет.

Поэтому давайте создавать топливо, используя атмосферный углекислый газ. Ну и есть возможность повысить термический КПД двигателей с нынешних 50% до 60%. Таким мне видится перспектива на ближайшие 10-20 лет».

Согласно данным FIA, из всех вредных выбросов, которые генерирует Формула 1, включая выхлоп от грузовиков команд и от самолетов, на которых летают гонщики, собственно на моторы болидов приходится только 0,7%.

Дополнительная информация: Джонатан Нобл



