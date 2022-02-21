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Формула 1 Новости

Глава Ferrari рассказал, кого считает фаворитом нового сезона Ф1

Маттиа Бинотто объяснил, почему даже радикальная смена регламента едва ли помешает лидерам прежних лет сохранить свои позиции

Глава Ferrari рассказал, кого считает фаворитом нового сезона Ф1
Кемаль Шенгюл
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Уже на этой неделе поклонники Ф1 получат первое представление о том, насколько быстрыми получились машины команд, построенные по новым правилам. Тесты в Барселоне не дадут окончательных ответов, но обозначат контуры сезона. 

Многие полагают, что в пелотоне очень возможны изменения: Mercedes и Red Bull, которые в прошлом году вложили значительные ресурсы в спор за титулы, рискуют оказаться в невыгодном положении. 

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В то же время, вполне возможно усиление команд, которые уделили подготовке к 2022 году максимальное внимание. Здесь прежде всего вспоминают Ferrari. 

Однако глава самой Скудерии Маттиа Бинотто объяснил, что не готов разделить такую точку зрения. 

«Вопреки тому, что приходится слышать, я не считаю нас фаворитами, – сказал он в интервью Canal+. – Сейчас титул не у нас, в прошлом году чемпионство оспаривали другие. Они были не просто сильнее нас, но и завершили сезон со значительным преимуществом. 

Такой результат показывает силу этих команд. И если они были столь сильны раньше, нет причин, почему вдруг растеряют скорость в будущем. Потому я ожидаю, что главными фаворитами останутся Mercedes и Red Bull.

У них наилучшие шансы, у них будет "единичка" на машине. А мы и все остальные будем стремиться догнать их».

При этом Бинотто допустил, что какие-то изменения в пелотоне все же возможны. 

«Мне очень нравятся новые правила: и тот вызов, каким они являются, и сам вид машин, – объяснил босс Ferrari. – Мне очень интересно проверить, насколько здорово мы смогли прочесть правила и сколь быстрой окажется машина на трассе.  

Я знаю, что от нас очень многого ждут в новом сезоне. В последние годы Ferrari не удавалось соответствовать ожиданиям. В 2019-м мы избрали неверный путь, но с тех пор смогли стать сильнее, пусть для этого и пришлось пройти через сложности. И теперь пришло время для серьезного сражения».

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