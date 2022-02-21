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Уже на этой неделе поклонники Ф1 получат первое представление о том, насколько быстрыми получились машины команд, построенные по новым правилам. Тесты в Барселоне не дадут окончательных ответов, но обозначат контуры сезона.

Многие полагают, что в пелотоне очень возможны изменения: Mercedes и Red Bull, которые в прошлом году вложили значительные ресурсы в спор за титулы, рискуют оказаться в невыгодном положении.

В то же время, вполне возможно усиление команд, которые уделили подготовке к 2022 году максимальное внимание. Здесь прежде всего вспоминают Ferrari.

Однако глава самой Скудерии Маттиа Бинотто объяснил, что не готов разделить такую точку зрения.

«Вопреки тому, что приходится слышать, я не считаю нас фаворитами, – сказал он в интервью Canal+. – Сейчас титул не у нас, в прошлом году чемпионство оспаривали другие. Они были не просто сильнее нас, но и завершили сезон со значительным преимуществом.

Такой результат показывает силу этих команд. И если они были столь сильны раньше, нет причин, почему вдруг растеряют скорость в будущем. Потому я ожидаю, что главными фаворитами останутся Mercedes и Red Bull.

У них наилучшие шансы, у них будет "единичка" на машине. А мы и все остальные будем стремиться догнать их».

При этом Бинотто допустил, что какие-то изменения в пелотоне все же возможны.

«Мне очень нравятся новые правила: и тот вызов, каким они являются, и сам вид машин, – объяснил босс Ferrari. – Мне очень интересно проверить, насколько здорово мы смогли прочесть правила и сколь быстрой окажется машина на трассе.

Я знаю, что от нас очень многого ждут в новом сезоне. В последние годы Ferrari не удавалось соответствовать ожиданиям. В 2019-м мы избрали неверный путь, но с тех пор смогли стать сильнее, пусть для этого и пришлось пройти через сложности. И теперь пришло время для серьезного сражения».