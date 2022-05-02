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Формула 1 Новости

Глава Ferrari о секрете успеха: Мы сменили кнут на пряники

По словам председателя совета директоров компании, раньше в Ferrari существовала только культура вины

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Глава Ferrari о секрете успеха: Мы сменили кнут на пряники
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Сезон 2022 года в Формуле 1 начался с доминирования команды Ferrari. Это происходит впервые за многие годы. Более того, на два предыдущих года Скудерия и вовсе выбыла из числа лидеров чемпионата, что точно не соответствовало амбициям итальянцев.

По словам председателя совета директоров компании Ferrari и ее крупнейшего совладельца Джона Элканна, добиться этого удалось, изменив отношение к руководству и сотрудникам команды.

«Еще в 2020 году мы сфокусировались на новом болиде F1-75 и мы доверились Маттиа Бинотто и его команде, – сказал Элканн в эфире F1 TV. – Нам пришлось сменить культуру в компании и команде: вместо ставки на чувство вины за поражение мы стали уделять больше внимания амбициям и поощрениям за победы.

При этом отчетность и прозрачность также стали нашими ключевыми ценностями. Мы стараемся, чтобы каждый индивидуальный сотрудник чувствовал свою важность, и вместе они были сплоченной командой.

У нас два сильных пилота, каждый из которых хорош сам по себе, но и вместе они работают как команда. И я лично горд сейчас, когда вижу, что вся Скудерия, от пилотов до инженеров, работает сообща.

Приведу один пример. В 2020 году только 48% наших пит-стопов укладывались в три секунды, в 2021 году эта цифра достигла 78%, а сейчас уже 89%».

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