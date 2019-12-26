Глава Ferrari назвал ключевой момент сезона для Феттеля

Получив перед стартом чемпионата заверения в приоритетном статусе, Себастьян Феттель с первых Гран При начал уступать своему молодому напарнику Шарлю Леклеру. В сочетании с несколькими ошибками самого четырехкратного чемпиона это заставило многих усомниться в его способности вести борьбу на высшем уровне.

После побед Леклера в Спа и Монце позиции Феттеля стали особенно шаткими – и в этот момент Формула 1 приехала в Сингапур. Там Себ занимал в гонке третью позицию, уступая напарнику и Льюису Хэмилтону, но за счет более раннего пит-стопа смог переиграть обоих.

Скудерия рассматривала вариант с рокировкой своих пилотов, однако в итоге сохранила им позиции на трассе, что позволило Феттелю выиграть в первый и единственный раз в сезоне.

Подводя итоги чемпионата, глава Ferrari Маттиа Бинотто назвал именно этап в Сингапуре важнейшим для Себастьяна моментом 2019 года.

«С самого старта чемпионата ему было некомфортно в машине, – признался Бинотто журналистам. – Особенно в отношении стабильности на торможениях.

Думаю, что кроме того, вызов [со стороны Леклера] стал для него хорошим ориентиром. Когда твой напарник настолько быстр, это всегда головная боль.

Ему пришлось действовать аналитически, чтобы найти возможность прибавить. Он взялся за эту задачу, стараясь действовать не эмоциями, а изучением данных, сравнением показателей, разбором того, где он быстрее и медленнее.

В первой половине чемпионата это привело к серьезному прессингу. Но во второй, думаю, он справился с ним. Победа в Сингапуре стала ключевым моментом. И дело не только в самой победе, но и в доверии к команде. Он понял, что всегда может рассчитывать на нашу помощь, если она потребуется. И мы поступили правильно, дав ему выиграть».

По итогам сезона Феттель заработал 240 очков против 264 у напарника. Он уступил Леклеру по числу побед (1-2), поулов (2-7) и подиумов (9-10).