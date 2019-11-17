Глава Ferrari: Мы рады, что дали пилотам бороться – а им должно быть стыдно
Маттиа Бинотто пообещал поделиться своим мнением о том, кто виноват в обоюдном сходе пилотов Ferrari на Гран При Бразилии, после тщательного изучения всех данных.
После яркой гонки в Сан-Паулу глава Скудерии Маттиа Бинотто отказался выносить вердикт о виновности кого-то из своих пилотов в столкновении, которое привело к двойному сходу Себастьяна Феттеля и Шарля Леклера.
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«Конечно, пилоты должны чувствовать вину перед командой, – сказал глава Скудерии в интервью Sky Sport после финиша. – Да, мы гарантировали себе второе место в Кубке конструкторов. Да, они могут сражаться между собой. И мы довольны, что сегодня они имели возможность сражаться. Но они должны избегать таких глупых ошибок. И за этот эпизод им, конечно, должно быть стыдно.
Я уже побеседовал с обоими гонщиками, но не хотелось бы выносит вердикт сразу, когда все еще весьма эмоциональны. У нас еще будет время всем вместе посмотреть видео и все проанализировать».
Также Бинотто дал понять, что от него не стоит ждать однозначных обвинений в адрес какого-то одного из своих подчиненных.
«Когда сталкиваются два пилота, не думаю, что можно свалить всю вину на одного – каждый из участников инцидента несет хотя бы частичную, хотя бы минимальную ответственность за случившееся. Но опять же – не готов сейчас делиться своим мнением», – сказал Маттиа.
Обновление: разобрав обстоятельства аварии, судьи FIA не смогли назвать кого-то из гонщиков ее виновником.
После Гран При Бразилии Леклер отстает от Макса Ферстаппена на 11 очков. Феттель – уже на 30.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Бразилии
|Сессия
|Гонка
|Пилоты
|Себастьян Феттель В Магазин , Шарль Леклер
|Команды
|Ferrari В Магазин
|Автор
|Кирилл Качнов
Глава Ferrari: Мы рады, что дали пилотам бороться – а им должно быть стыдно
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