Глава Ф1 прозрачно намекнул, что спринтам – быть

Глава Формулы 1 Стефано Доменикали опубликовал колонку на сайте чемпионата, в которой поделился своими соображениями по поводу успехов чемпионата под его руководством. В частности, он обратил внимание на спринтерские гонки: в качестве эксперимента таковые проводятся в этом сезоне в рамках трех этапов.

Доменикали уточнил, что до третьей спринтерской гонки в рамках Гран При Бразилии делать окончательные выводы рано, но дал ясно понять, что двумя прошедшими в чемпионате очень довольны, хотя некоторые гонщики и зрители идею критикуют.

«Мы довольны тем, как прошли две первые спринтерские гонки, – написал Доменикали. – Это определенно сделало уик-энды более динамичными. Конечно, нужно еще провести спринт в Бразилии прежде, чем принимать решения насчет будущего.

Но формат уик-эндов должен быть зрелищным, уже начиная с пятниц. Организаторы этапов поддерживают эту идею. Мы уже получили запросы от многих промоутеров на проведение спринтерских гонок.

С точки зрения спорта мы увидели, что чем меньше времени на тренировки – тем более непредсказуемы квалификация и гонки. Есть, конечно, что подправить в мелочах, но мы над этим поработаем.

Всегда легко критиковать, но мы двигаемся в этом направлении, так как это привлекает молодежь и новых зрителей по всему миру».