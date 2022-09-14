Глава Ф1 пообещал очки за каждую сессию и перевернутую решетку

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Нынешние владельцы Формулы 1 уже запомнились тем, что увеличили число этапов в году и внедрили спринтерские субботнике гонки. Их остальные идеи, такие как реверсивные старты, когда, скажем, обладатель поула стартует десятым, а десятый – первым, пока не нашли понимания у команд и гонщиков.

Но, как выяснилось, глава Формулы 1 Стефано Доменикали не отказался от подобных идей, которые сейчас знакомы во младшим Формулам. И продолжает на них настаивать.

«Нам нужно продолжать пробовать разные идеи, – сказал Доменикали. – Да всегда будет много тех, кто принципиально против изменений. Но послушайте, Формула 1 столько раз уже меняла форматы квалификаций. И если это добавляет зрелищности, то чего откладывать?

Борьба за титул должна быть более напряженной, и это мы обсудим на следующем заседании Комиссии Ф1. Болельщики, организаторы, все хотят этого. Спринтерские гонки были лишь первым примером, но можно пойти дальше.

Можно давать очки за каждую сессию уик-энда, или ограничить число быстрых кругов в квалификации до одного за сессию, или сделать отдельные квалификации для спринта и для основной гонки. Возможно, вернуться к идее перевернутой стартовой решетки.

Мы выкладываем на стол множество предложений. Многие выступают против, но, например, перевернутая решетка гарантирует увеличение числа обгонов. Надо хотя бы попробовать».

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