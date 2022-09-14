Глава Ф1 пообещал очки за каждую сессию и перевернутую решетку
Стефано Доменикали настаивает, что формат Формулы 1 может улучшаться и дальше
Нынешние владельцы Формулы 1 уже запомнились тем, что увеличили число этапов в году и внедрили спринтерские субботнике гонки. Их остальные идеи, такие как реверсивные старты, когда, скажем, обладатель поула стартует десятым, а десятый – первым, пока не нашли понимания у команд и гонщиков.
Но, как выяснилось, глава Формулы 1 Стефано Доменикали не отказался от подобных идей, которые сейчас знакомы во младшим Формулам. И продолжает на них настаивать.
«Нам нужно продолжать пробовать разные идеи, – сказал Доменикали. – Да всегда будет много тех, кто принципиально против изменений. Но послушайте, Формула 1 столько раз уже меняла форматы квалификаций. И если это добавляет зрелищности, то чего откладывать?
Борьба за титул должна быть более напряженной, и это мы обсудим на следующем заседании Комиссии Ф1. Болельщики, организаторы, все хотят этого. Спринтерские гонки были лишь первым примером, но можно пойти дальше.
Можно давать очки за каждую сессию уик-энда, или ограничить число быстрых кругов в квалификации до одного за сессию, или сделать отдельные квалификации для спринта и для основной гонки. Возможно, вернуться к идее перевернутой стартовой решетки.
Мы выкладываем на стол множество предложений. Многие выступают против, но, например, перевернутая решетка гарантирует увеличение числа обгонов. Надо хотя бы попробовать».
|Видели, как подорожали автомобили? Пришло время продавать! Рассказываем о НОВОМ способе быстро, безопасно и, главное, дорого продать свою машину. И не спрашиваем, зачем вам эти деньги. Ссылка здесь
СМИ: Alpine пригласила на закрытые тесты четверых гонщиков
Латифи рассказал, что думает о триумфе де Вриса
Самое важное:
Шварцман проведет тренировку с Ferrari на Гран При США
Команда подтвердила, что пилот впервые сядет за руль актуального болида в пятницу в Остине
Браун о Сафнауэре: Сам виноват, что выглядит глупо
Глава McLaren косвенно подтвердил, что в Alpine не знали об их контракте с Оскаром Пиастри
Хаккинен пожалел Бинотто: Руководить Ferrari сложнее всего
Экс-чемпион Формулы 1 назвал Скудерию единственной национальной командой в чемпионате
Audi нашла руководителя для команды Ф1. Он выступал за Toyota
Кандидатом на роль главы формульного проекта бренда Audi является Кристиано да Матта