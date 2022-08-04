Глава Ф1 пообещал Феттелю работу
Четырехкратный чемпион мог бы заняться повышением экологичности автоспорта
На прошлой неделе Себастьян Феттель объявил о завершении карьеры в Формуле 1. Он написал, что видит для себя много возможностей заняться чем-то помимо собственно пилотирования автомобилей.
Комментируя это решение глава чемпионата Стефано Доменикали заявил, что с удовольствием предложит четырехкратному чемпиону другую работу.
«Если он заинтересован в том, чтобы найти себе место в системе, я, разумеется, буду рад видеть его здесь, – сказал Доменикали. – Но, судя по всему, первое время после окончания сезона он предпочтет провести время с семьей».
Доменикали намекнул, что Феттель – известный сторонник защиты окружающей среды, из чего можно сделать вывод, что в Ф1 он мог бы заняться именно экологическим направлением. В ответ журналисты немецкого издания Bild спросили у Доменикали, как он относится к недавним фактам управления Феттелем исторического гоночного автомобиля Aston Martin, который далек от чистоты выхлопа.
«Есть все же разница между парой кругов на одной дымящей машине и целым сезоном с 20-ю болидами, – пояснил Доменикали. – Мы не отстаем от технологий, мы опережаем их. И я точно уверен, что при моей жизни Формула 1 перейдет на возобновляемое топливо».
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Четырехкратный чемпион мог бы заняться повышением экологичности автоспорта
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