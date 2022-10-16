Глава F1 пообещал более не увеличивать число Гран При
Стефано Доменикали назвал 24 этапа в году предельным их количеством
После того, как Формула 1 сменила владельцев, организаторы начали в том числе увеличивать число этапов в году. В 2022 их должно было быть 23, но к несчастью Гран При России был отменен.
Тем не менее в следующем сезоне будет еще больше гонок, и сам темп роста числа этапов намекал, что когда-нибудь количество Гран При в году чуть ли не приблизится к числу календарных уик-эндов, то есть превысит цифру 50.
К счастью для автоспортивных журналистов, для которых воскресенья являются рабочими днями, этого не произойдет.
«23 или 24 гонки являются хорошим показателем и я не хочу обсуждать дальнейшее увеличение их числа, – цитирует издание Motorsport Magazine главу чемпионата Стефано Доменикали. – Мы уже выбрали этапы, которые укладываются в это число. Да, есть много факторов, которые влияют на наше решение, но 24 Гран При в сезоне являются предельным значением.
Сейчас рынок требует именно столько гонок. Когда-то у нас было 15 этапов в году, но ситуация изменилась. И да, мы наблюдаем большой интерес к тому, чтобы стать еще одним Гран При и я надеюсь, что число желающих в очереди продолжит только увеличиваться».
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