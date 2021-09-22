Глава Ф1 подтвердил смену формата Гран При Монако

Как и ожидалось, организаторы Гран При Монако и руководство Формулы 1 достигли соглашения о том, что по крайней мере в следующем сезоне гонка в Монте-Карло пройдет без уникальных тренировок в четверг, а в привычном трехдневном формате. Об этом в эфире CNN объявил глава гоночной серии Стефано Деменикали.

«Гран При Монако пройдет в три дня, – сказал Доменикали. – Пятница, суббота, воскресенье, а не четверг и потом перерыв на пятницу».

Доменикали также подтвердил, что в будущем году будет 23 гонки, назвав дату утверждения официального календаря.

«У нас будет 23 гонки в следующем сезоне. Полностью мы представим календарь 15 октября. И мы собираемся закончить сезон 2022 года раньше, чем в этом году.

В целом мы планируем предлагать для зрителей что-то новое каждый день. С нашей точки зрения, чем менее предсказуемыми будут гонки – тем лучше», – заявил руководитель Формулы 1.

Тренировки по четвергам были традицией Гран При Монако, так как по пятницам на городской трассе Формулы 1 там проводится сельскохозяйственная ярмарка. Отказ от традиционного формата уик-энда связан с появлением в календаре Гран При Майами, из-за которого этапы в Испании и Монако сдвигаются ближе друг к другу и провести уик-энд с четверга по воскресенье становится физически невозможно.

Дополнительная информация: Люк Смит