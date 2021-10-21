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Формула 1 Новости

Глава Ф1 о запрете ГП ЮАР: Мандела был прав, но времена изменились

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Гонка в Южной Африке может пройти в 2023 году

Глава Ф1 о запрете ГП ЮАР: Мандела был прав, но времена изменились

Формула 1 может вернуться в Южную Африку в 2023 году. Организатор местного этапа Уоррен Шектер, племянник чемпиона Формулы 1 1979 года Джоди Шектера, надеялся сделать это еще в 2022 году Этого не получилось, и Шектер теперь пообещал, если Формула 1 захочет гонку в 2023 году, то проблем для этого не возникнет.

Само руководство Формулы 1 в лице Стефано Доменикали также не раз заявляло о переговорах с ЮАР. Однако журналисты британской газеты Guardian напомнили Доменикали о том, что в свое время запрет Гран При поддержал первый чернокожий президент Южной Африки Нельсон Мандела, который считал, что спортивный бойкот страны является важным инструментом в борьбе с апартеидом.

«Слова Манделы совершенно понятны, – ответил Доменикали. – Но они были сказаны в совершенно иной исторический период. Сейчас нашей целью является сделать так, чтобы Формула 1 стала тем визором, через который мир сможет увидеть самые разные страны. Которые меняются, и им есть что показать».

Доменикали уже не раз спрашивают о целесообразности проведения того или иного этапа в странах, не соответствующих западным представлениям об идеальном общественном устройстве. В частности, о предстоящем первом Гран При Саудовской Аравии, где Формулу 1 уже предупредили, что не потерпят женщин в коротких юбках и мужчин в шортах.

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Однако Доменикали дал ясно понять, что чемпионат не станет выбирать места для гонок по политическим причинам: «Для нас не может быть никаких фильтров или ограничений».

 

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