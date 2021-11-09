Глава Ф1 о победе Макса в Мексике: Он действовал как Шумахер

Пилоты Red Bull в Мексике проиграли Mercedes квалификацию, но на старте Макс Ферстаппен смог прорваться с третьего места на первое, а затем и выиграть гонку.

Ферстаппен был на внешней траектории и затормозил позже соперников, и именно за счет позднего торможения, рискуя вылететь с трассы, оказался впереди.

В своей традиционной колонке исполнительный директор чемпионата Росс Браун оценил этот маневр и вспомнил времена, когда он сам был руководителем Ferrari, а за Скудерию ездил Михаэль Шумахер.

«Глава Red Bull Кристиан Хорнер сказал после гонки, что Макс проводит очень много времени, изучая потенциальные варианты развития событий, – отметил Браун. – В этот момент я вспомнил, как Михаэль Шумахер тратил кучу времени по четвергам, прогуливаясь по трассе перед началом гоночного уик-энда.

Шумахер обходил повороты и смотрел, куда он попадет в случае вылета. И он заранее знал, где и как можно безопасно вернуться на трассу в случае ошибки и вылета. Потом, в гонке он смелее совершал маневры, заранее зная, что ему грозит в случае ошибки. Так вот, Макс очень хорошо изучил поворот в Мехико и знал все возможные варианты».