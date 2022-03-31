Глава Ф1 назвал время старта гонки в Лас-Вегасе. Есть шанс не проспать

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Сегодня Формула 1 подтвердила, что с ноября 2023 года будет проходить этап на городской трассе в Лас-Вегасе. Причем в отличие от всех остальных гоночных уикэндов чемпионата, в этом гонка состоится не в воскресенье, а вечером в субботу.

В разговоре с журналистами глава Формулы 1 Стефано Доменикали подтвердил, что контракт пока заключен на три года, и назвал время старта субботней гонки.

«Я думаю, мы выбрали идеальное время и идеальную дату для проведения Гран При в Лас-Вегасе, – сказал Доменикали. – С одной стороны именно ночью проспект Лас-Вегас Стрип сияет огнями. Давать старт в три часа дня при свете солнца было бы ошибкой. Здесь же мы организуем шоу в самый яркий момент суток.

Кроме того, с точки зрения удобства европейских болельщиков, старт в 10 часов вечера в Неваде также позволит им увидеть Гран При».