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Формула 1 / Новость

Глава Ф1 назвал гонки Формулы Е уличными вечеринками

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Глава Ф1 назвал гонки Формулы Е уличными вечеринками
Автор:
, Редактор
19 дек. 2019 г., 11:47

Чейз Кэри отказался признать электрогонки конкурентом для своего чемпионата.

В ноябре стартовал шестой сезон Формулы Е – чемпионата, в котором используются электрические болиды. Несмотря на то, что эти гонки с каждым годом становятся все популярнее, а в серию приходит все больше автопроизводителей, по количеству зрителей ФЕ пока не может приблизиться к Формуле 1.

В ближайшее время этого и не произойдет, уверен руководитель Формулы 1 Чейз Кэри.

«Если говорить о наших конкурентах, то это точно не Формула Е, – заявил американец в эфире CNN. – Полагаю, электромобили пока стоят очень обособленно. Этот чемпионат играет скорее социальную роль. Я бы вообще назвал их этапы уличными вечеринками.

Мы же конкурируем с другими видами спорта, с другими развлекательными мероприятиями. Мне кажется важным, что мы сохраняем уникальное сочетание высоких технологий и спортивных достижений. Наши гонки играют на ваших нервах.

У нас тут великолепные гонщики, которые идут на невероятный риск, обладают огромными талантами. Это действительно зрелищно».

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Об этой статье

Серия Формула 1 , Формула E
Автор Сергей Иванов

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