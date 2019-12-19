Глава Ф1 назвал гонки Формулы Е уличными вечеринками

В ноябре стартовал шестой сезон Формулы Е – чемпионата, в котором используются электрические болиды. Несмотря на то, что эти гонки с каждым годом становятся все популярнее, а в серию приходит все больше автопроизводителей, по количеству зрителей ФЕ пока не может приблизиться к Формуле 1.

В ближайшее время этого и не произойдет, уверен руководитель Формулы 1 Чейз Кэри.

«Если говорить о наших конкурентах, то это точно не Формула Е, – заявил американец в эфире CNN. – Полагаю, электромобили пока стоят очень обособленно. Этот чемпионат играет скорее социальную роль. Я бы вообще назвал их этапы уличными вечеринками.

Мы же конкурируем с другими видами спорта, с другими развлекательными мероприятиями. Мне кажется важным, что мы сохраняем уникальное сочетание высоких технологий и спортивных достижений. Наши гонки играют на ваших нервах.

У нас тут великолепные гонщики, которые идут на невероятный риск, обладают огромными талантами. Это действительно зрелищно».