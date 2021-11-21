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Формула 1 / Гран При Катара Новости

Глава Ф1: Мы приносим перемены на Ближний Восток

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Стефано Доменикали отверг обвинения в поддержке стран, где нарушаются права человека

Глава Ф1: Мы приносим перемены на Ближний Восток

Появление в календаре Формулы 1 таких стран как Катар и Саудовская Аравия стало поводом для критики чемпионата, который обвинили в том,что он тем самым поддерживает страны, к которым есть вопросы по поводу соблюдения прав человека.

С другой стороны Льюис Хэмилтон использовал выступление в Катаре для того, чтобы представить новый радужный шлем и открыто заявить о поддержке прав меньшинств в Ближневосточном регионе.

Позицию Хэмилтона поддержал и руководитель Формулы 1 Стефано Доменикали, который сказал, что у Катара и других арабских государств с приходом Формулы 1 не остается иного пути кроме общественного прогресса.

«Для меня все предельно ясно, и мне нечего скрывать, – сказал Доменикали в эфире телеканала Sky F1. – Как только эти страны согласились привлечь к себе внимание с помощью Формулы 1, они не оставили себе возможности для оправданий.

Мы должны понимать, что традиционные воззрения и привычки нельзя изменить за один день. Это невозможно и просто глупо. Но приобщаясь к мировому спорту, к автогонкам эти страны ускоряют процесс изменений в своих обществах, ускоряют свой прогресс.

Вот почему мы здесь, мы не боимся и хотим убедиться, что все идет в верном направлении. Я уверен, что в ближайшие годы многим станет очевидна та важная роль, которую Формула 1 играет в происходящих в нашем обществе изменениях».

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