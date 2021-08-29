Глава Ф1: Деньги не влияли на решение судей в Спа

Гонка Гран При Бельгии из-за дождя фактически не стартовала, но официально состоялось благодаря тому, что спустя несколько часов после намеченного старта болиды все же выехали на трассу и проехали два положенных круга за машиной безопасности, после чего их зазвали обратно на пит-лейн.

Решение проехать эти два круга вызвало волну подозрений в том, что дирекция гонки и организаторы чемпионата сделали это специально только для того,чтобы гонка считалась состоявшейся и не пришлось, например, возвращать болельщикам деньги за купленные билеты.

После Гран При главе Формулы 1 Стефано Доменикали пришлось переубеждать журналистов.

«К сожалению, я не могу контролировать продолжительность гонки, – сказал руководитель чемпионата. – У нас получилось два круга, а могло бы быть и не одного, это от нас не зависело и это ни на что не влияет. Руководство гонки постаралось сделать максимум для того, чтобы она состоялась. Но мы обязаны думать в первую очередь о безопасности.

Решения по ходу гонки ни в коем случае не принимались с оглядкой на коммерческие интересы. Это совершенно неверно. Когда речь идет о гонках, мы понимаем свою ответственность, и никакой связи с денежными вопросами здесь нет.

Наши доходы абсолютно не связаны с тем, было бы два круга в гонке или ни одного. Местные организаторы все равно выполнили бы финансовые обязательства перед нами даже если бы гонка официально была отменена. Что касается недовольных болельщиков, то они заслуживают максимального внимания, и мы уже думаем, что мы можем в этом отношении сделать.

Однако я не совсем это контролирую. Билеты мы продаем вместе с местными организаторами Гран При. Полагаю, нам стоит обратить внимание на эту проблему, что-то предпринять в интересах болельщиков.

Если бы мы заранее знали о приближении грозы именно в часы проведения гонки, мы могли бы перенести ее на более раннее время. Но прогноз говорил нам о том, что плохая погода продлится весь уик-энд, но в намеченные часы будет умеренный дождь, который не помешает заездам. К сожалению, дождь оказался гораздо сильнее, чем ожидалось».

Дополнительная информация: Адам Купер