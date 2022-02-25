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Формула 1 Новости

Глава Ф1: Без проблем заменим Гран При России другим этапом

Стефано Доменикали заяви, что уже сейчас ведутся переговоры сразу с несколькими претендентами

Глава Ф1: Без проблем заменим Гран При России другим этапом
Автор:
, Редактор
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После объявления об отмене Гран При в Сочи, глава Формулы 1 Стефано Доменикали провел телеконференцию с инвесторами, чтобы успокоить их не допустить падения курса акций чемпионата из-за потери одного этапа.

Он не назвал конкретных стран, готовых принять гонку у себя вместо Сочи, но заявил, что вариантов уже сейчас достаточно много.

«В прошлые годы мы уже доказали, что можем быть очень гибкими в вопросе изменения календаря по ходу сезона, – сказал Доменикали. – Я подтверждаю, что замена Гран При России возможна, в этом нет никаких проблем.

Скажу вам больше, с учетом роста популярности Формулы 1 и количества заявок на будущее, вариантов кем заменить Россию очень много. Уже сейчас мы ведем множество переговоров. Нам просто нужно принять правильное решение, выбрать ту страну, которая стратегически лучше подойдет Формуле 1.

Более того, технически мы можем проводить до 25 гонок в сезон. Это прописано в правилах и в Договоре согласия, команды на это подписались. И у нас еще есть время для того, чтобы решить, кем заменить гонку в Сочи, нам не обязательно торопиться».

Дополнительная информация: Адам Купер

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