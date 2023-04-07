Предыдущая / Тост: К 2025 году Цунода будет готов к переходу в Red Bull
Формула 1 Новость

Глава Aston назвал этап, где у команды будут наилучшие шансы победить

По словам Майка Крака, нехватка максимальной скорости на прямых серьезно мешает его пилотам – но в Монако этот фактор не будет иметь решающего значения

Автор:
Глава Aston назвал этап, где у команды будут наилучшие шансы победить
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Aston Martin стала автором приятного сюрприза в нынешнем сезоне Формулы 1. Команда, которая год назад с трудом набирала очки и финишировала лишь седьмой в Кубке конструкторов, в 2023-м заработала призовые кубки в каждой из трех прошедших гонок и уступает лишь Red Bull в общем зачете.

Это заставило поклонников Ф1 рассуждать о том, что первая победа «зеленых» может состояться уже в этом сезоне.

В Мельбурне главу AMR Майка Крака спросили, на каком Гран При у команды будут наилучшие шансы добиться успеха.

«В календаре есть несколько трасс, где сочетание умений наших пилотов и особенностей машины может сыграть нам на руку, – ответил тот. – К примеру, я могу выделить Монако или Барселону. Не секрет, что у нас все не очень здорово с максимальной скоростью на прямых. Мы знаем об этом и уже занимаемся этим вопросом. 

Но там, где максимальная скорость не столь важна, мы должны выглядеть более уверенно. На таких трассах важны другие качества шасси. 

Разумеется, в любом случае нужно ехать быстро и избегать ошибок. Именно эти факторы и определят итоговый результат».

Гран При Монако состоится в последний уик-энд мая. Неделей позже участники Ф1 выступят в Барселоне. 

Ранее эксперты анализировали данные GPS с трассы в Сахире и пришли к выводу, что в медленных поворотах машина AMR23 вообще является едва ли не быстрейшей в пелотоне, превосходя Red Bull и Ferrari. 

Читайте также:
Поделились
Комментарии

Тост: К 2025 году Цунода будет готов к переходу в Red Bull
Больше от
Эзель Тан
Тост: К 2025 году Цунода будет готов к переходу в Red Bull

Тост: К 2025 году Цунода будет готов к переходу в Red Bull

Формула 1

Тост: К 2025 году Цунода будет готов к переходу в Red Bull Тост: К 2025 году Цунода будет готов к переходу в Red Bull

Pirelli выбрала составы для Баку, Майами и Имолы

Pirelli выбрала составы для Баку, Майами и Имолы

Формула 1
Гран При Азербайджана

Pirelli выбрала составы для Баку, Майами и Имолы Pirelli выбрала составы для Баку, Майами и Имолы

Ральф Шумахер назвал гонку в Мельбурне «дурной шуткой»

Ральф Шумахер назвал гонку в Мельбурне «дурной шуткой»

Формула 1
Гран При Австралии

Ральф Шумахер назвал гонку в Мельбурне «дурной шуткой» Ральф Шумахер назвал гонку в Мельбурне «дурной шуткой»

Aston Martin Racing Больше от
Aston Martin Racing
Феттель: Мне было бы проще, если бы Aston ехала не так здорово

Феттель: Мне было бы проще, если бы Aston ехала не так здорово

Формула 1

Феттель: Мне было бы проще, если бы Aston ехала не так здорово Феттель: Мне было бы проще, если бы Aston ехала не так здорово

Алонсо назвал австралийскую квалификацию лучшей в сезоне

Алонсо назвал австралийскую квалификацию лучшей в сезоне

Формула 1
Гран При Австралии

Алонсо назвал австралийскую квалификацию лучшей в сезоне Алонсо назвал австралийскую квалификацию лучшей в сезоне

Стартовая решетка Гран При Австралии

Стартовая решетка Гран При Австралии

Формула 1
Гран При Австралии

Стартовая решетка Гран При Австралии Стартовая решетка Гран При Австралии

Самое важное:

Слухи: Формула 1 радикально переделает календарь

Слухи: Формула 1 радикально переделает календарь

F1 Формула 1

Слухи: Формула 1 радикально переделает календарь Слухи: Формула 1 радикально переделает календарь

Вольф радикально поменял свои планы на будущее

Вольф радикально поменял свои планы на будущее

F1 Формула 1

Вольф радикально поменял свои планы на будущее Вольф радикально поменял свои планы на будущее

Ferrari выбрала инженера на замену ушедшему Санчесу

Ferrari выбрала инженера на замену ушедшему Санчесу

F1 Формула 1

Ferrari выбрала инженера на замену ушедшему Санчесу Ferrari выбрала инженера на замену ушедшему Санчесу

Форма Alfa Romeo вызвала у Боттаса «легкую озабоченность»

Форма Alfa Romeo вызвала у Боттаса «легкую озабоченность»

F1 Формула 1

Форма Alfa Romeo вызвала у Боттаса «легкую озабоченность» Форма Alfa Romeo вызвала у Боттаса «легкую озабоченность»

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Socials
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2023 Motorsport Network. Все права защищены.