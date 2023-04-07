Глава Aston назвал этап, где у команды будут наилучшие шансы победить

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Aston Martin стала автором приятного сюрприза в нынешнем сезоне Формулы 1. Команда, которая год назад с трудом набирала очки и финишировала лишь седьмой в Кубке конструкторов, в 2023-м заработала призовые кубки в каждой из трех прошедших гонок и уступает лишь Red Bull в общем зачете.

Это заставило поклонников Ф1 рассуждать о том, что первая победа «зеленых» может состояться уже в этом сезоне.

В Мельбурне главу AMR Майка Крака спросили, на каком Гран При у команды будут наилучшие шансы добиться успеха.

«В календаре есть несколько трасс, где сочетание умений наших пилотов и особенностей машины может сыграть нам на руку, – ответил тот. – К примеру, я могу выделить Монако или Барселону. Не секрет, что у нас все не очень здорово с максимальной скоростью на прямых. Мы знаем об этом и уже занимаемся этим вопросом.

Но там, где максимальная скорость не столь важна, мы должны выглядеть более уверенно. На таких трассах важны другие качества шасси.

Разумеется, в любом случае нужно ехать быстро и избегать ошибок. Именно эти факторы и определят итоговый результат».

Гран При Монако состоится в последний уик-энд мая. Неделей позже участники Ф1 выступят в Барселоне.

Ранее эксперты анализировали данные GPS с трассы в Сахире и пришли к выводу, что в медленных поворотах машина AMR23 вообще является едва ли не быстрейшей в пелотоне, превосходя Red Bull и Ferrari.