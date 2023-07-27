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Глава Aston Martin: Результаты упали из-за неверных решений

Майк Крак признал, что в последние недели его команда растеряла прежний темп из-за ошибок, допущенных при проектировании обновлений и работе с настройками

Джонатан Нобл
Автор:
Майк Крак, руководитель Aston Martin F1 Team

После того, как в весенних Гран При Aston Martin выглядела главным соперником Red Bull, а ее пилот Фернандо Алонсо шесть раз в восьми Гран При участвовал в церемонии награждения, «зеленые» стали сдавать позиции. 

Второе место в Канаде стало их последним заметным результатом. После этого соперники из Mercedes, Ferrari, а в последнее время еще и McLaren смогли оттеснить AMR назад. На трех последних этапах Алонсо ни разу не финишировал выше пятой позиции. 

Надежды, связанные с медленной трассой в Венгрии, тоже не оправдались – там Фернандо и его напарник Лэнс Стролл и вовсе остались девятым и десятым.

По мнению испанского чемпиона мира, его команде помешали обновленные шины Pirelli, но глава команды Майк Крак признал, что главная причина спада вовсе не в этом. 

«Процесс развития машины очень сложен, – объяснил он по ходу медиа-дня в Спа. – Ты меняешь что-то одно, но не бывает такого, чтобы при этом все остальное осталось по-прежнему. Всегда возникают какие-то побочные эффекты.  

Потому надо все тщательно взвешивать: например, стоит ли использовать деталь, которая добавляет прижимной силы, но сказывается на других характеристиках. И мы считаем, что в паре случаев делали в такие моменты неверный выбор». 

Крак добавил, то этап в Венгрии подтвердил правоту такого вывода: «Он стал последним элементом в мозаике. Именно на этой трассе мы рассчитывали выступить сильно, но не сумели. Собранные данные окончательно подтвердили, что мы двигались, возможно, не в самом верном направлении».

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Фото: Гленн Данбар / Motorsport Images

По словам главы Aston Martin, уже скоро будут готовы очередные обновления, которые должны скорректировать ситуацию и вернуть команду на верные рельсы.  

«Я уверен в этом, – сказал люксембуржец репортерам. – У нас ушла пара недель, чтобы понять суть проблем, и теперь мы точно знаем, в чем дело. 

На одном этапе у тебя одни сложности, на следующем – другие. Они всякий раз немного отличаются, что затрудняет анализ. Потому всегда следует немного подождать, чтобы лучше разобраться. Нельзя ставить на машину новинки только ради новинок. И мы точно не хотим действовать таким образом. 

Но в чем мы уверены – это в том, что ближайшие гонки позволят нам выправить ситуацию». 

Говоря о шинах, которые упоминал Алонсо, глава команды заметил: «Это непростая задача. Их начали использовать по соображениям безопасности, отличия от прежней версии не столь велики – и одинаковы для всех. 

И мне кажется, мы не должны использовать шины в качества оправдания. На почти таких же мы двигались вперед. И вопрос в том в том, чтобы узнать о них как можно больше и продолжать этот процесс».

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