Глава Aston Martin: Постараюсь удержать Феттеля

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С начала сезона 2022 года в Формуле 1 все больше разговоров о том, что Aston Martin в следующем году заменит Себастьяна Феттеля на кого-то другого.

Этому способствует сразу несколько причин. Во-первых, сами болиды Aston Martin по скорости явно не соответствуют амбициям четырехкратного чемпиона мира. Во-вторых, Феттель очевидно обходится команде не дешево.

Наконец, у команды появляются возможности заменить Себастьяна на других гонщиков. Так, по слухам, в Alpine будут только рады уходу Фернандо Алонсо, так как французской команде нужно освободить место под Оскара Пиастри.

С другой стороны, в Haas очевидно недовольны Миком Шумахером, а владелец Aston Martin Лоуренс Стролл вовсе не против того, чтобы в его команде его же сын Лэнс показал, что он как гонщик быстрее пилота с фамилией Шумахер. В обеих случаях уступить Алонсо и Шумахеру Лэнсу Строллу тоже будет не позорно.

Несмотря на все эти слухи, глава Aston Martin Майк Крак прямо вступился за Феттеля.

«Просто посмотрите на то, что он делает на трассе, как он ведет себя на совещаниях, на брифингах, – заявил Крак, который давно знаком с Феттелем. – Если бы он не хотел продолжать выступления, он бы вел себя иначе. Он выкладывается на полную начиная с самого первого круга гонки.

Когда в моей команде оказывается кто-то вроде Себастьяна, я всегда буду стараться удержать его. В нем сочетаются отличные качества гонщика, опыт и позитивное настроение, которым он всегда делится с командой».