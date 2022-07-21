Глава Aston Martin: Мы не ищем замену Феттелю
Майк Крак признался, что команда начнет переговоры с другими пилотами только после того, как сам Себастьян Феттель примет решение об уходе
Себастьян Феттель до сих пор удерживает звание самого молодого чемпиона в истории Формулы 1. С командой Red Bull в начале прошлого десятилетия он выиграл четыре титула, но с тех пор его карьера движется по наклонной.
Если с Ferrari Феттель еще пытался навязать Льюису Хэмилтону борьбу в чемпионате, то перейдя в Aston Martin он получил машину, которая не позволяет рассчитывать даже на победы в Гран При.
Феттелю всего 35 лет, он моложе и Хэмилтона, и тем более Фернандо Алонсо, однако в Формуле 1 все чаще говорят, что немецкому чемпиону скоро просто надоест бороться в конце пелотона, и он предпочтет завершить карьеру, благо на безбедную старость он уже заработал.
В частности, не первый месяц ходят слухи, что Феттеля может заменить тот же Алонсо, который уже объявил, что намерен продолжить выступления в ближайшие годы. Однако глава Aston Martin Майк Крак подчеркнул, что команда заинтересована именно в Феттеле и не ищет альтернативы.
«У нас отличные отношения с Себастьяном, и мы не хотим ставить ему какой-то дедлайн по принятию решения, – сказал Крак в интервью немецкому изданию Sport1. – Он знает нашу позицию, знает, что мы бы хотели продолжить с ним сотрудничество.
Мы уже обсуждаем варианты дальнейшего сотрудничества, но ему нужно принять решение. Я не думаю, что он специально тянет время, просто пока нет никакой спешки. После летнего перерыва нужно будет уже принимать решение, но пока мы даже не думаем над каким-либо запасным планом на этот счет.
Мы не ведем переговоры с другими пилотами. Мы хотим, чтобы Феттель остался. И он об этом знает.
Конечно, пока мы не можем похвастаться результатами, но мы усердно работаем. К команде присоединилось много новых специалистов, в частности технический директор Дэн Фаллоуз. Себастьян с ним знаком и знает его возможности».
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