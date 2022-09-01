Глава Aston Martin: Алонсо получает информацию из всех команд
По словам Майка Крака, двукратный чемпион мира за время выступления в Ф1 обзавелся таким количеством знакомств, что знает о реальном положении почти во всех гаражах
Фернандо Алонсо удивил Формулу 1, решив покинуть Alpine и подписать двухлетнее соглашение с Aston Martin. Многим такой шаг ветерана показался странным: испанец ушел из четвертой по силе команде чемпионата, променяв ее на откровенного аутсайдера.
Как рассказал глава Aston Майк Крак, его удивило, насколько быстро Алонсо дал свое согласие перебраться в Сильверстоун и занять место завершающего карьеру Себастьяна Феттеля. Специалист из Люксембурга отметил, что Фернандо был на удивление хорошо осведомлен о том, что в действительности сейчас происходит с Aston Martin и на что способен этот коллектив.
«Мне даже не пришлось особенно убеждать его, – признался Крак в эфире Sky Sports. – У Фернандо очень много знакомств в паддоке. В действительности, ему отлично известно, что творится практически в каждой команде.
Думаю, он увидел для себя роль в нашем проекте – с теми хорошими людьми, что у нас работают, с созданной нами инфраструктурой и с теми, кого мы сейчас нанимаем.
Так что нам даже не пришлось прикладывать особенных усилий, чтобы заручиться его согласием».
На вопрос о том, кого еще в Aston Martin рассматривали на замену Феттелю, глава команды ответил уклончиво – сказав лишь, что изначально в Сильверстоуне очень рассчитывали, что немец еще какое-то время будет продолжать выступления.
«Мы всегда говорили, что нацелены работать с Себастьяном, – объяснил Майк. – Мы готовились только к этому, а поиском замены занялись только тогда, когда он сделал свое заявление [о прекращении выступлений в конце 2022 года]».
Он добавил: «Алонсо – чемпион мира и очень быстрый гонщик. Такие люди всегда задают правильные вопросы и стремятся добиться от себя и окружающих максимума. Нам важно иметь в составе того, кто выводит всех вокруг из зоны комфорта.
Это позволяет сделать следующий шаг вперед. И нашей команде такие люди очень нужны».
Для Алонсо Aston Martin станет уже пятой командой в Ф1 – после Minardi, Renault/Alpine, McLaren и Ferrari.
Фернандо Алонсо, Alpine F1 Team, Мохаммед Бин Сулайем, президент FIA
Фото: Стивен Ти / Motorsport Images
|Видели, как подорожали автомобили? Пришло время продавать! Рассказываем о НОВОМ способе быстро, безопасно и, главное, дорого продать свою машину. И не спрашиваем, зачем вам эти деньги. Ссылка здесь
В момент приземления машины в Спа Хэмилтон испытал перегрузку 45g
Red Bull посадит Ферстаппена «в пузырь» на домашнем для пилота этапе
Самое важное:
Штраф или риск схода? Льюис не сможет использовать в Зандфорте мотор из Спа
Команда Mercedes оказалась перед сложным выбором: восстановить двигатель Хэмилтона после аварии в Бельгии все еще реально, но это потребует времени
Гасли проговорился о новом контракте. По его словам, брачном
Гонщик AlphaTauri попробовал объяснить свои слова, случайно подслушанные по ходу уик-энда в Спа. Вышло, вроде бы, довольно убедительно
Леклер попросил изменить правила Ф1 после неудачи в Спа
Гонщик Ferrari попросил сделать так, чтобы они с коллегами по пелотону больше не выбрасывали пленки от визоров на трассу
Алонсо извинился перед Хэмилтоном, которого в Спа назвал «идиотом»
Также Фернандо попенял британской прессе, что та слишком уж ревностно стоит на защите своих пилотов