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Формула 1 Новость

Глава Aston Martin: Алонсо получает информацию из всех команд

По словам Майка Крака, двукратный чемпион мира за время выступления в Ф1 обзавелся таким количеством знакомств, что знает о реальном положении почти во всех гаражах

Селиф Элин Косе
Автор:
, редактор (Турция)
Глава Aston Martin: Алонсо получает информацию из всех команд
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Фернандо Алонсо удивил Формулу 1, решив покинуть Alpine и подписать двухлетнее соглашение с Aston Martin. Многим такой шаг ветерана показался странным: испанец ушел из четвертой по силе команде чемпионата, променяв ее на откровенного аутсайдера. 

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Как рассказал глава Aston Майк Крак, его удивило, насколько быстро Алонсо дал свое согласие перебраться в Сильверстоун и занять место завершающего карьеру Себастьяна Феттеля. Специалист из Люксембурга отметил, что Фернандо был на удивление хорошо осведомлен о том, что в действительности сейчас происходит с Aston Martin и на что способен этот коллектив.

«Мне даже не пришлось особенно убеждать его, – признался Крак в эфире Sky Sports. – У Фернандо очень много знакомств в паддоке. В действительности, ему отлично известно, что творится практически в каждой команде. 

Думаю, он увидел для себя роль в нашем проекте – с теми хорошими людьми, что у нас работают, с созданной нами инфраструктурой и с теми, кого мы сейчас нанимаем.

Так что нам даже не пришлось прикладывать особенных усилий, чтобы заручиться его согласием».

На вопрос о том, кого еще в Aston Martin рассматривали на замену Феттелю, глава команды ответил уклончиво – сказав лишь, что изначально в Сильверстоуне очень рассчитывали, что немец еще какое-то время будет продолжать выступления.

«Мы всегда говорили, что нацелены работать с Себастьяном, – объяснил Майк. – Мы готовились только к этому, а поиском замены занялись только тогда, когда он сделал свое заявление [о прекращении выступлений в конце 2022 года]».

Он добавил: «Алонсо – чемпион мира и очень быстрый гонщик. Такие люди всегда задают правильные вопросы и стремятся добиться от себя и окружающих максимума. Нам важно иметь в составе того, кто выводит всех вокруг из зоны комфорта.  

Это позволяет сделать следующий шаг вперед. И нашей команде такие люди очень нужны».

Для Алонсо Aston Martin станет уже пятой командой в Ф1 – после Minardi, Renault/Alpine, McLaren и Ferrari. 

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Фото: Стивен Ти / Motorsport Images

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