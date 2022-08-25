Глава Aston Martin: Алонсо не будет первым номером

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В первый же день летних каникул Формулы 1 Фернандо Алонсо неожиданно объявил о переходе со следующего сезона в команду Aston Martin. По единственной известной информации, сделал он это потому, что на новом месте ему пообещали многолетний контракт, в то время как в нынешней команде Alpine 41-летнему испанцу предлагали только однолетнюю сделку с продлением еще на год в случае успешного выступления.

Однако тут же появились слухи, что в Aston Martin пообещали двукратному чемпиону статус лидера команды и баснословные гонорары. Глава британского коллектива Майк Крак опроверг эту информацию.

«Нет, у Алонсо не будет статуса первого пилота, – сказал в Спа Крак. – Фернандо и Лэнс Стролл для нас равны, да к тому же Фернандо ничего такого и не запрашивал. Также я могу опровергнуть слухи о том, что Алонсо получает у нас какую-то очень большую зарплату.

Конечно, мы платим ему достойные его опыта и заслуг деньги, но хотя бы по скорости, с которой мы договорились, вы можете понять, что он не торговался по поводу зарплаты и мелких деталей.

Он же сам говорил перед летним перерывом, что если обе стороны заинтересованы, то переговоры занимают всего 10 минут. На самом деле ему более всего хотелось стать частью команды, которая быстро прогрессирует, и к успеху которой он может приложить руку».

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