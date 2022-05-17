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Формула 1 Новости

Глава Ассоциации пилотов поддержал FIA в борьбе с Хэмилтоном

Алекс Вурц вспомнил реальный случай, когда нарушение простых правил обернулось для гонщика пожизненной травмой

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Глава Ассоциации пилотов поддержал FIA в борьбе с Хэмилтоном
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В сезоне 2022 года новая дирекция гонок Формулы 1 от FIA напомнила пилотам о старых правилах, которые запрещают выступление с украшениями, включая пирсинг, а также в неомологированном нижнем белье.

Все это вызвало неоднозначную реакцию пилотов. Себастьян Феттель демонстративно появился в паддоке в трусах, надетых поверх комбинезона, словно желая показать, что ему нечего скрывать, а Льюис Хэмилтон заявил, что некоторый пирсинг из его тела технически можно удалить только хирургическим путем, в отчет на что в FIA пообещали выписывать ему штрафы в размере сотен тысяч долларов за каждое нарушение.

Ситуацию прокомментировал и председатель ассоциации пилотов Алекс Вурц, который вспомнил историю датчанина Криса Ниссена, попавшего в аварию на спорткаре в Японии в 1988 году.

«Как-то Крис показал мне свои ожоги, – цитирует Вурца Daily Mail. – Самым сильным и болезненным было повреждение от расплавившейся резинки обычных, а не специальных трусов. При этом, что он совсем немного времени находился в огне, но этого хватило, чтобы резинка расплавилась и въелась в его тело.

Он признался мне, что страдал от этой травмы еще многие годы. И это многому меня научило. Я с тех пор никогда не садился за руль в обычных трусах, только в специальном спортивном нижнем белье, которое защищает от огня. И поверьте, с украшениями все то же самое».

Судя по всему, Вурц имел ввиду высокую теплопроводность металла, из-за которой в случае пожара пирсинг может существенно увеличить повреждения от ожогов.

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