Глава Alpine согласился отдать Пиастри, чтобы сохранить Алонсо

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На днях мы писали о слухах, что желание команды Alpine в 2023 году сделать своего резервиста Оскара Пиастри основным пилотом может привести к отставке Фернандо Алонсо. При этом сам Алонсо завершать карьеру не собирается и перейдет в другую команду – скорее всего заменит Себастьяна Феттеля в Aston Martin.

Однако выяснилось, что есть и альтернативная стратегия: оставить Алонсо, а как раз Пиастри «пристроить» на время в другую команду, как, например, Mercedes на три года одалживала Williams Джорджа Расселла.

«Если будет решение, которое позволит нам затем вернуть его в команду, я не стану возражать, – заявил глава марки Alpine Лоран Росси. – Я не хочу оставлять Оскара на скамье запасных, я хочу, чтобы он развивался как гонщик. Он точно однажды понадобится нам, так как он очень талантлив и определенно достоин быть одним из 20 пилотов Формулы 1.

Однажды он станет чемпионом мира, я в этом уверен. Так что пусть тренируется как можно скорее. Мы всегда рассматривали возможность одолжить его другой команде. Тем более, что в прошлом году мы видели как быстр Фернандо и сильно бы удивились, если бы он за зиму растерял свою скорость. Так что временная передача Пиастри другой команде является для нас одним из рабочих вариантов».