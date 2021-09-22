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Формула 1 Новости

Глава Alpine: Мы в Ф1 минимум на пять лет

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Лоран Росси подтвердил, что у концерна Renault есть стратегия, которая не зависит от успехов команды в этом сезоне

Глава Alpine: Мы в Ф1 минимум на пять лет

Заводская команда Renault вернулась в Формулу 1 в 2016 году, но только в этом сезоне ее пилот Эстебан Окон одержал первую после возвращения победу. Более того, это произошло после того, как команда сменила свое имя на Alpine в честь дочерней марки французских спортивных автомобилей.

В интервью изданию Auto motor und sport гендиректор марки Alpine Лоран Росси опроверг предположение о том, что если бы не та победа Окона, в Renault могли бы закрыть всю программу выступления в чемпионате.

«Победа в Венгрии не решила судьбы команды в Формуле 1, – заявил Росси. – Раньше оставаться в чемпионате или уйти решалось на уровне совета директоров и высшего руководства группы Renault. Но теперь группа разделилась на четыре бренда, и Alpine стал одним из них.

Поскольку команда досталась марке Alpine, то теперь все решения принимаю лично я и глава концерна Лука де Мео. И еще до Гран При Венгрии мы с ним решили, что останемся в чемпионате по меньшей мере на срок от пяти до десяти лет. Победа не изменила этой стратегии, но помогла поверить в ее выполнимость. Но даже если бы в этом году мы закончили сезон без единой победы, это бы наши планы не поменяло».

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