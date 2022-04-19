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Формула 1 / Гран При Эмилии-Романьи Новости

Глава Alpine: Мы проигрываем не из-за моторов

По словам Отмара Сафнауэра, в 2022 году силовые установки у его команды почти не уступают лучшим моторам Формулы 1 и списать поражения на нехватку мощности больше не получится

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Глава Alpine: Мы проигрываем не из-за моторов
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В 2022 году компания Renault, которая сама производит силовые установки для своей команды Alpine в Формуле 1, существенно обновила двигатели. До 2026 года эти моторы должны быть заморожены, однако у некоторых команд еще остается возможность внести некоторые изменения в электрическую составляющую гибридного привода.

Однако, по словам главы Alpine Отмара Сайфнауэра, дальше дорабатывать моторы уже особо не нужно, а чтобы догнать Ferrari, Red Bull и Mercedes нужно улучшить шасси, так как мощность уже достаточна.

«Думаю, мы серьезно продвинулись в плане мощности силовой установки, – сказал Сафнауэр. – Теперь мы уступаем в мощности лучшим моторам всего 10 л.с. и по этому показателю находимся где-то в середине среди всех силовых установок в Формуле 1. Парни на моторной базе в Вири проделали отличную работу. Теперь нам предстоит улучшить шасси.

Нам все еще доступна возможность немного поработать с силовыми агрегатами. Однако теперь главным является именно доработка самих машин, с этим мы связываем надежду на то, чтобы прибавить в будущем».

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