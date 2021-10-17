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Формула 1 Новости

Глава Alpine дал команде 100 гонок для выхода в лидеры

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У французской команды есть минимум четыре года на то, чтобы добиться прогресса

Глава Alpine дал команде 100 гонок для выхода в лидеры

Сезон 2021 года французская команда Renault начала с ребрендинга, превратившись в Alpine. Сменилось и руководство: теперь во главе марки стоит Лоран Росси, который ставит задачи и перед командой.

Уже в этом году Alpine одержала свою первую победу, когда в Венгрии Эстебан Окон финишировал первым. Однако по очкам в Кубке конструкторов Alpine пока занимает только пятое место, которому к тому же угрожает AlphaTauri.

В интервью официальному сайту Формулы 1 Росси рассказал о долгосрочных планах Alpine, которые оказались на удивление не амбициозными и даже консервативными.

«У нас долгосрочный проект, – заявил Росси. – Сейчас мы пятые в Кубке конструкторов, так что нам есть к чему стремиться. Это будет непросто, но у нас есть впереди 100 гонок, четыре года, четыре сезона.

В каждой из этих гонок мы должны добиваться прогресса. Иногда он может быть заметен по результатам на трассе, иногда оставаться невидим, но какие-то детали должны улучшаться постоянно. Главное – никогда не останавливаться.

В следующем сезоне всех ждет перетряска. Нашей задачей является в самом начале года показать скорость, которая будет не сильно хуже, чем у лидеров. И с этой позиции начать потихоньку к ним приближаться».

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