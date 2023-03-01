Глава AlphaTauri сделал официальное заявление по поводу слухов о продаже команды
Франц Тост назвал безосновательными те публикации, что появились в СМИ в последнее время
В последний день зимних тестов в Бахрейне издание Auto Motor und Sport сообщило поклонникам Ф1, что новые менеджеры концерна Red Bull, которые получили контроль над ним после недавней смерти Дитриха Матешица, сочли команду AlphaTauri неприбыльным активом и решили избавиться от нее.
Назывались даже те, кто может выступить покупателем – Майкл Андретти, который сейчас стремится в Ф1, и глава коллектива HiTech Оливер Оакс, якобы заручившийся поддержкой состоятельных арабских инвесторов.
В среду накануне Гран При Бахрейна пресс-служба AlphaTauri распространила короткое заявление главы команды Франца Тоста, в котором тот прояснил ситуацию по итогам встречи с Оливером Минцлафом, который сейчас отвечает в Red Bull за Формулу 1.
«Встреча получилась очень продуктивной, – рассказал австриец. – Оливер Минцлаф подтвердил, что совладельцы не намерены продавать Scuderia AlphaTauri и что [концерн] Red Bull продолжит поддерживать команду в будущем.
Все появившиеся слухи являются безосновательными, команда продолжает концентрироваться на старте сезона и максимально успешных выступлениях в новом сезоне».
Из приведенной цитаты, впрочем, никак не следует, что AlphaTauri продолжит базироваться в Фаэнце. В публикации AMuS также допускалось, что в целях сокращения расходов ее переведут в Британию – поближе к базе Red Bull Racing.
Минувший сезон «Бычки» завершили на девятой строчке Кубка конструкторов.
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