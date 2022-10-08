Глава AlphaTauri объяснил выбор в пользу де Вриса
Юниорам Red Bull не хватает опыта, уверен Франц Тост
Сегодня ночью было официально объявлено, что со следующего сезона Пьер Гасли переходит из команды AlphaTauri в Alpine, а его место займет Ник де Врис. Последний уже много лет считается претендентом на место в Формуле 1, однако реальный шанс он получил после этапа в Монце, где голландец заменил Алекса Элбона в Williams и показал такую скорость, что сразу был выбран болельщиками гонщиком дня.
Однако вовсе не это стало причиной выбора в его пользу, заявил глава AlphaTauri Франц Тост.
«Он выиграл Формулу Renault, выиграл GP3 и выиграл Формулу 2, – напомнил Тост. – Если этого мало, то он стал чемпионом мира в Формуле Е. То, как он выступил в Монце важно, но не было для нас решающим. Мы присматривались к Нику и раньше, еще когда стало ясно, что Гасли не возьмут обратно в Red Bull
Мы рассматривали и собственных юниоров. Есть Лиам Лоусон, есть Аюми Иваса, а также Дэннис Хаугер и Айзек Хаджар. Но все они недостаточно опытны, им еще нужно провести в младших сериях год или два, а там посмотрим, что ждет их в будущем».
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