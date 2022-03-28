Глава Alpine пожалел, что поздно запретил своим пилотам сражаться

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В первой части гонки Формулы 1 в группе лидеров установилась определенная стабильность, а основная борьба развернулась позади, в частности между двумя гонщиками Alpine.

Фернандо Алонсо догнал Эстебана Окона, который на старте проиграл позицию Джорджу Расселлу. Испанец смог обогнать напарника, но теперь уже Окон оказался в зоне DRS и несколько раз контратаковал.

Итогом этой борьбы стало то, что обоих догнал Валттери Боттас, который смог обогнать Окона и разбить пару Alpine. После гонки глава французской команды Отмар Сафнауэр заявил, что не имел ничего против такой борьбы, но допустил, что ее следовало завершить раньше, чтобы не дать шансов Боттасу приблизиться.

«Это была хорошая, чистая борьба, – сказал Сафнауэр изданию The Race. – Болельщики именно такую хотят видеть. И в самом начале мы сказали пилотам, что им не запрещается сражаться друг с другом.

К сожалению, мы на этом потеряли больше времени, чем хотелось бы. Это объясняется спецификой местной трассы и тем, что теперь, с машинами 2022 года преследовать соперника впереди стало легче.

В итоге вы видели, что они обгоняли друг друга на каждом круге. Единственное, над чем нам следует подумать, это о том, в какой момент надо было сказать гонщикам перестать обгонять друг друга, чтобы не терять на этом времени».