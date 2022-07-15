Глава Alfa Romeo отказался переживать из-за Audi
В компании подтвердили, что информированы о желании Audi купить Sauber
В начале весны этого года совет директоров группы Volkswagen одобрил приход марок Porsche и Audi в Формулу 1. Правда, до сих пор не известно, в какой форме это будет осуществлено.
По последним слухам Audi стремилась купить McLaren, но не смогла договориться и теперь рассматривает покупку Sauber. А эта команда последние годы выступает в Формуле 1 под маркой Alfa Romeo. Логично, что сделка с Audi поставит крест на сотрудничестве Sauber с итальянским брендом.
Глава компании Alfa Romeo Жан-Филип Импарато признал, то тоже слышал слухи об Audi и Sauber, но отказался переживать по этому поводу.
«Конечно, мы не слепы и видим интерес со стороны Audi, – заявил Импарато. – Но это не проблема для нас. Мы не собираемся менять свою бизнес-модель в Формуле 1. И если из-за кого-то Sauber прервет с нами отношения, то мы примем решение на этот счет каким бы оно не было.
У нас на самом деле много возможностей. Мы – Alfa Romeo, у нас за плечами 112 лет истории, весь мир открыт для нас. К тому же наш бизнес отлично развивается. В 2021 году впервые за долгое время мы получили прибыль. Так что мне нечего переживать насчет нашего будущего в Формуле 1. Меня не волнуют слухи в паддоке».
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