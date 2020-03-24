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Формула 1 / Новость

Глава Alfa Romeo: Не все команды переживут эпидемию

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Глава Alfa Romeo: Не все команды переживут эпидемию
Автор:
, Редактор
24 мар. 2020 г., 12:25

По мнению Фредерика Вассера, крупные команды и руководство Формулы 1 должны каким-то образом поддержать для небогатые коллективы, которые сильнее прочих страдают из-за отсутствия доходов от гонок

Отмена и перенос Гран При Формулы 1 негативно сказываются не только на организаторах чемпионата и отдельных этапов, но и на командах. Последние лишились своей части доходов от проведения отмененных этапов – при том что расходы на зарплаты сотрудникам и другие траты никуда не делись.

Все это может привести к тому, что в условиях вызванного эпидемией коронавируса экономического кризиса многие автопроизводители, а тем более небольшие команды могут покинуть чемпионат. Об этом общественность предупредил руководитель коллектива Alfa Romeo Фредерик Вассер.

«Это глубочайший кризис в современной истории Формулы 1. По крайней мере, на моей памяти, – заявил менеджер в эфире французского телеканала Canal+. – Мы уже отложили половину гонок сезона, а такого никогда не было. С финансовой точки зрения это очень сильно ударит по командам. Пора с этим что-то делать.

После финансового кризиса 2008 года три или четыре автоконцерна покинули Формулу 1. Теперь это может повториться. Нас ждет дезертирство команд, так как они теряют доходы, которые они получили бы от телетрансляций отмененных гонок. Если решение не будет найдено, нас всех ждут тяжелые времена.

Мы все тут находимся в одной лодке. Кто-то рулит, кто-то гребет, но друг без друга нам не обойтись. Не все в лидирующих командах это понимают. На прошлой неделе при анонимном голосовании мы решили передвинуть внедрение нового технического регламента, и это вселяет надежду. Еще три месяца назад мы не могли договориться, а теперь быстро приняли решение. Теперь нужно продолжать в том же духе. В противном случае несколько команд не выживут, такова правда».

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При этом Вассер призвал не спешить с возобновлением гонок и проявить уважение к людям, которым сейчас не до ярких зрелищ.

«Надо понимать, что мы не на вершине мира, – сказал руководитель команды Alfa Romeo. – Формула 1 для всего общества значит не так уж и много. Не так много общедоступных технологий разрабатывается нами. Сегодня в мире есть вещи поважнее нас.

Если посмотреть на то, что сейчас творится, на те проблемы, с которыми сталкиваются врачи, то нам нужно просто тихо постоять в сторонке. Это не значит, что ничего не нужно делать, но с ситуацией стоит считаться. Когда кто-то болеет, находится в тяжелом состоянии, не время бегать вокруг со своими машинами. Придет время, и мы вернемся со своим шоу. Но сейчас нужно потерпеть и проявить уважение».

Дополнительная информация: Базиль Давуан

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Alfa Romeo
Автор Сергей Иванов

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