Неудача Ферстаппена и успех Леклера. Герои и неудачники Джидды

Герои

Шарль Леклер

Во-первых, Шарль смог прекрасно оправиться от весьма серьезной пятничной аварии. Во-вторых, справился с проблемами, которые возникли с управляемостью Ferrari на шинах Medium. И масштаб которых позволяет оценить 26-секундное отставание Сайнса от лучшего времени в Q2.

По итогу Леклер стал лучшим из остальных – и даже чуть больше, так как смог опередить Серхио Переса. Это лучший результат для Шарля со времен квалификации в Турции, когда монегаск также завершил субботу на 4-м месте.

Шарль Леклер, Ferrari SF21 Фото: Andy Hone / Motorsport Images

Антонио Джовинацци

Давненько мы не видели итальянца в третьем сегменте квалификации – последний раз Антонио проходил в Q3 на домашнем Гран При Италии в Монце. Очевидно, скоростные трассы подходят Джовинацци. И жаль, что их не так много в календаре.

Выходит, Антонио совсем не помешали тесты Формулы Е – а может, напротив, даже помогли. Итальянец переживал, получится ли «восстановить ощущения от автомобиля» по возвращении в болид Ф1. Но и тренировки, и итоги квалификации подтверждают, что волноваться Джовинацци было не о чем. Правда, «шевелиться», гонщику по большому счету, уже поздно – в воскресенье его ждет предпоследняя (пока что) гонка в серии.

Антонио Джовинацци, Alfa Romeo Racing Фото: Andy Hone / Motorsport Images

Эстебан Окон

У француза по ходу уик-энда присутствует уверенность в себе и в машине – что было хорошо заметно. По словам самого Эстебана, он не боялся рисковать и подвозить автомобиль ближе к стенам. А призом за это стала очередная победа над Фернандо Алонсо.

Сражение между напарниками на квалификациях в Alpine наиболее напряженное среди всех команд. Окон побеждал в 11-ти случаях из 21-го. И успех в Джидде гарантировал пилоту, что в этой дуэли он не окажется проигравшим. Титулованный напарник сможет в Абу-Даби свести этот матч к ничьей – но не более того.

Эстебан Окон, Alpine Фото: Alpine

Неудачники

Макс Ферстаппен

На первых двух секторах финального круга Макс шел с рекордной скоростью. Однако в последнем повороте заблокировал одно из колес и влетел в стену на выходе из виража. А история с сенсационно быстрым кругом на последних минутах могла быть такой красивой...

В квалификации у Red Bull был прекрасный шанс обогнать Mercedes, и если бы это удалось – шансы сдержать соперников по ходу гонки тоже были бы весьма высоки. На скоростной и не слишком широкой «Джидде Корниш» обгоны явно будут не самым простым занятием. Но теперь этот нюанс может сыграть на руку отнюдь не Максу.

Макс Феерстаппен, Red Bull Racing RB16B Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

Карлос Сайнс

Для Карлоса квалификация просто не задалась. За семь минут до конца второго сегмента испанец ошибся и задним крылом влетел в ограждение. Казалось бы, еще оставалось время исправить ситуацию – однако попытка улучшить положение провалилась. На финальном круге машину Карлоса болтануло в связке 11-го и 12-го поворотов – Ferrari выехала за пределы трассы и автоматически выбыла из борьбы за места в первой десятке.

Да, McLaren в борьбе за 3-е место в Кубке конструкторов в 39,5 очках позади. А болиды Ferrari на шинах Medium управлялись так себе. То есть в наличии и уважительная причина для серии ошибок, и доказательство, что вряд ли эти ошибки могут стать судьбоносными. Однако топ-пилот в неблагоприятных обстоятельствах все-таки должен минимизировать ущерб, а не рассыпаться с концами...

Карлос Сайнс, Ferrari SF21 Фото: Andy Hone / Motorsport Images

Aston Martin

Явно не такого результата ожидали болельщики команды – особенно после достаточно неплохого выступления в Катаре. На скоростной трассе в Джидде AMR21 просто медленнее остальных.

Себастьян Феттель в конце первого сегмента и сам не смог улучшить время, пролетев в итоге мимо Q2, и другим помешал – испортил блокировкой начало последнего быстрого круга Никите Мазепину. Не то чтобы россиянин всерьез рассчитывал пройти во второй сегмент, но и у него есть свои задачи. Он хотя бы мог попытаться догнать – или даже обойти – напарника.

Себастьян Феттель, Aston Martin AMR21, в боксах Фото: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Лэнс Стролл тоже не блистал и по итогу проиграл эту квалификацию Феттелю. Такими темпами Aston Martin не догнать AlphaTauri в Кубке конструкторов: напомним, британцы отстают от соперников на 35 очков. И так лихо проваливаться для столь амбициозного коллектива – непозволительная роскошь.