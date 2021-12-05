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Формула 1 / Гран При Саудовской Аравии Аналитика

Неудача Ферстаппена и успех Леклера. Герои и неудачники Джидды

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Один из претендентов на титул оказался в числе лузеров, а уже «приговоренный» к изгнанию из Ф1 пилот – среди отличников...

Неудача Ферстаппена и успех Леклера. Герои и неудачники Джидды

Герои

Шарль Леклер

Во-первых, Шарль смог прекрасно оправиться от весьма серьезной пятничной аварии. Во-вторых, справился с проблемами, которые возникли с управляемостью Ferrari на шинах Medium. И масштаб которых позволяет оценить 26-секундное отставание Сайнса от лучшего времени в Q2.

По итогу Леклер стал лучшим из остальных – и даже чуть больше, так как смог опередить Серхио Переса. Это лучший результат для Шарля со времен квалификации в Турции, когда монегаск также завершил субботу на 4-м месте. 

Шарль Леклер, Ferrari SF21

Шарль Леклер, Ferrari SF21

Фото: Andy Hone / Motorsport Images

Антонио Джовинацци

Давненько мы не видели итальянца в третьем сегменте квалификации – последний раз Антонио проходил в Q3 на домашнем Гран При Италии в Монце. Очевидно, скоростные трассы подходят Джовинацци. И жаль, что их не так много в календаре.

Выходит, Антонио совсем не помешали тесты Формулы Е – а может, напротив, даже помогли. Итальянец переживал, получится ли «восстановить ощущения от автомобиля» по возвращении в болид Ф1. Но и тренировки, и итоги квалификации подтверждают, что волноваться Джовинацци было не о чем. Правда, «шевелиться», гонщику по большому счету, уже поздно – в воскресенье его ждет предпоследняя (пока что) гонка в серии.

Антонио Джовинацци, Alfa Romeo Racing

Антонио Джовинацци, Alfa Romeo Racing

Фото: Andy Hone / Motorsport Images

Эстебан Окон

У француза по ходу уик-энда присутствует уверенность в себе и в машине – что было хорошо заметно. По словам самого Эстебана, он не боялся рисковать и подвозить автомобиль ближе к стенам. А призом за это стала очередная победа над Фернандо Алонсо.

Сражение между напарниками на квалификациях в Alpine наиболее напряженное среди всех команд. Окон побеждал в 11-ти случаях из 21-го. И успех в Джидде гарантировал пилоту, что в этой дуэли он не окажется проигравшим. Титулованный напарник сможет в Абу-Даби свести этот матч к ничьей – но не более того.

Эстебан Окон, Alpine

Эстебан Окон, Alpine

Фото: Alpine

Неудачники

Макс Ферстаппен

На первых двух секторах финального круга Макс шел с рекордной скоростью. Однако в последнем повороте заблокировал одно из колес и влетел в стену на выходе из виража. А история с сенсационно быстрым кругом на последних минутах могла быть такой красивой...

В квалификации у Red Bull был прекрасный шанс обогнать Mercedes, и если бы это удалось – шансы сдержать соперников по ходу гонки тоже были бы весьма высоки. На скоростной и не слишком широкой «Джидде Корниш» обгоны явно будут не самым простым занятием. Но теперь этот нюанс может сыграть на руку отнюдь не Максу. 

Макс Феерстаппен, Red Bull Racing RB16B

Макс Феерстаппен, Red Bull Racing RB16B

Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

Карлос Сайнс

Для Карлоса квалификация просто не задалась. За семь минут до конца второго сегмента испанец ошибся и задним крылом влетел в ограждение. Казалось бы, еще оставалось время исправить ситуацию – однако попытка улучшить положение провалилась. На финальном круге машину Карлоса болтануло в связке 11-го и 12-го поворотов – Ferrari выехала за пределы трассы и автоматически выбыла из борьбы за места в первой десятке.

Да, McLaren в борьбе за 3-е место в Кубке конструкторов в 39,5 очках позади. А болиды Ferrari на шинах Medium управлялись так себе. То есть в наличии и уважительная причина для серии ошибок, и доказательство, что вряд ли эти ошибки могут стать судьбоносными. Однако топ-пилот в неблагоприятных обстоятельствах все-таки должен минимизировать ущерб, а не рассыпаться с концами...

Карлос Сайнс, Ferrari SF21

Карлос Сайнс, Ferrari SF21

Фото: Andy Hone / Motorsport Images

Aston Martin

Явно не такого результата ожидали болельщики команды – особенно после достаточно неплохого выступления в Катаре. На скоростной трассе в Джидде AMR21 просто медленнее остальных.

Себастьян Феттель в конце первого сегмента и сам не смог улучшить время, пролетев в итоге мимо Q2, и другим помешал – испортил блокировкой начало последнего быстрого круга Никите Мазепину. Не то чтобы россиянин всерьез рассчитывал пройти во второй сегмент, но и у него есть свои задачи. Он хотя бы мог попытаться догнать – или даже обойти – напарника.

Себастьян Феттель, Aston Martin AMR21, в боксах

Себастьян Феттель, Aston Martin AMR21, в боксах

Фото: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Лэнс Стролл тоже не блистал и по итогу проиграл эту квалификацию Феттелю. Такими темпами Aston Martin не догнать AlphaTauri в Кубке конструкторов: напомним, британцы отстают от соперников на 35 очков. И так лихо проваливаться для столь амбициозного коллектива – непозволительная роскошь. 

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