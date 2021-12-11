Удачная ошибка Макса и счастье Норриса. Герои и лузеры Абу-Даби

ГЕРОИ

Ландо Норрис

Норриса можно назвать главной неожиданностью квалификации. Да, мы уже видели по ходу сезона, как высоко McLaren прыгали в субботу. Но по итогам пятничных подсчетов медиа-группы Ф1, на коротких отрезках британский коллектив проигрывал по темпу не только двум лидерам пелотона, но и Alpine с AlphaTauri. На этом фоне даже сам Ландо удивился своей прыти – попутно отшутившись, что целился на поул.

Главным же квестом для пилота станет завтрашняя гонка. Во-первых, позади него – Серхио Перес, которого британец опередил всего на 16 тысячных секунды. Во-вторых, Норрис не горит желанием вмешиваться в борьбу лидеров, а хочет просто добраться до финиша в целости и сохранности. И желательно – на третьей позиции.

Ландо Норрис, McLaren, празднует третье место в квалификации Фото: Steven Tee / Motorsport Images

Макс Ферстаппен

На одном из быстрых кругов во время второго сегмента пилот Red Bull сильно заблокировал шины. Этот комплект Medium был последним свежим у Ферстаппена на уик-энд – и из-за «оквадраченной» резины «Быкам» пришлось на последних минутах Q2 перейти на Soft. Как вы понимаете, в воскресенье Макс будет стартовать на отличной от Mercedes тактике: «серебряные стрелы» начнут гонку на желтых «ободках».

Сложно с полной уверенностью заявлять, хорошо это или плохо. По словам Кристиана Хорнера, особой разницы между Soft и Medium нет и в команде были готовы начинать гонку на любом типе резины. По идее, на более мягких шинах Максу будет чуть проще стартовать – может, он даже оторвется от Льюиса. Особенно учитывая высокую пятничную скорость Red Bull на Soft на длинных отрезках.

Главное – Ферстаппен смог завоевать один из важнейших поулов в сезоне. Кто мог подумать, что он так легко привезет Хэмилтону полсекунды (правда, тут стоит вспомнить, что Mercedes не баловалась играми со слип-стримом)?

Обладатель поула Макс Ферстаппен, Red Bull Racing RB16B Фото: FIA Pool

Юки Цунода

Юки впервые (!) обошел Пьера Гасли в квалификации. Раньше на счету японца была одна субботняя победа над напарником – но она была добыта в спринте Гран При Италии, где француз вылетел с трассы. По скорости же на одном быстром круге Гасли неизменно был быстрее – к примеру, в протоколе пятничной квалификации в той же Монце оказался аж на 11 позиций выше Цуноды.

Конечно, во многом успех Юки (8-е место которого даже не стало лучшим квалификационным результатом) связан с не самым удачным развитием событий для лидера AlphaTauri. С другой стороны, сам Юки тоже мог оказаться в итоговом протоколе повыше: в первой попытке Q3 он проехал круг с временем, которое позволило бы стать 6-м – однако было аннулировано за нарушение границ трассы.

Юки Цунода, AlphaTauri AT02 Фото: Erik Junius

НЕУДАЧНИКИ

Джордж Расселл

В двух последних сезонах Расселл по субботам практически в одну калитку укатывает напарника. Но во второй половине нынешнего года судьба как будто требует от британца за каждое яркое выступление (вроде Спа или Сочи) расплатиться этапом, где субботний результат будущего пилота Mercedes окажется скромным.

Расплатой за Спа можно считать пятничную квалификацию в Бразилии, где британец впервые за время совместных выступлений не смог опередить Николя Латифи. Значит, нынешней не слишком удачной субботой (где канадец выиграл у британца еще больше, почти одну десятую) Расселл уравновесил свое попадание в первую тройку квалификации на берегах Черного моря.

Джордж Расселл, Williams FW43B Фото: Charles Coates / Motorsport Images

Кими Райкконен

В Alfa Romeo была одна из самых интересных дуэлей напарников. По субботам Антонио Джовинацци как правило (в 65 % случаев) оказывался лучше Кими, но по воскресеньям финн отыгрывался (причем нередко – с лихвой). Перед последней квалификацией в карьере Райкконена можно было сделать два противоположных прогноза: Кими захочет «выстрелить» на прощание – или, наоборот, проедет как попало, раз от этой субботы уже ничего толком не зависит.

Похоже, что вторая версия была куда ближе к истине. Шесть десятых секунды отставания от напарника (которому сегодня тоже особо нечего было доказывать) в Q1 – не рекорд, но один из худших результатов финна в этом сезоне.

Ливрея машины Кими Райкконена, Alfa Romeo Racing Фото: Alfa Romeo

Пьер Гасли

Итальянской команде на финальной гонке особо не за что бороться: у AlphaTauri нет ни реальных шансов отобрать у Alpine 5-е место в общем зачете, ни серьезной вероятности уступить 6-ю строчку Aston Martin. С одной стороны, когда еще допускать осечки, как не на таких этапах? С другой, мы уже привыкли, что на фоне переоцененного Цуноды французский пилот раз за разом наглядно демонстрирует свой потенциал.

Сегодня Пьер не смог пробиться в третий сегмент и проиграл напарнику, которого в одну калитку обходил на протяжении всего сезона. В первом сегменте у него аннулировали круг из-за нарушений границ трассы, во втором сбил с толку ехавший впереди и допустивший ошибку Феттель... Но все это – квалификационная рутина, без которой не обойтись и с которой надо уметь справляться. И уважительной причиной для поражения она может выглядеть лишь в глазах самого пилота.