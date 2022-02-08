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Германия вновь ответила Доменикали: У нас нет денег на Ф1

В прошлый раз заявлениями босса Ф1 были недовольны представители «Нюрбургринга», а теперь на новые слова ответили и от лица «Хоккенхаймринга»

Германия вновь ответила Доменикали: У нас нет денег на Ф1
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Недавно глава Ф1 Стефано Доменикали в интервью изданию Sportbuzzer рассказал, что он лично заинтересован в возвращении в календарь чемпионата Гран При Германии, который в последний раз прошел в 2019 году. Да, в 2020-м исключением стал Гран При Айфеля, но он состоялся на «Нюрбургринге» только благодаря отмененным из-за пандемии этапам.

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По ходу разговора со Sportbuzzer Доменикали также отметил, что «со стороны Германии нет реальной заинтересованности стать частью календаря Ф1». Представителям «Хоккенхаймринга» это не понравилось – и они ответили боссу чемпионата. 

«Мы никого не удивим, сказав, что у нас по-прежнему есть интерес к Ф1, – цитирует директора автодрома Йорна Теска издание Blick со ссылкой на новостное агентство DPA. – Известны и причины, почему мы не можем позволить себе проведение Гран При.

Пока этапы проходят в странах, способных заплатить за проведение гонки гораздо больше, чем приносят сами уик-энды, нам будет сложно в этом участвовать. Очевидно, что финансирование Гран При нельзя перекладывать на владельцев автодромов. У нас нет таких возможностей: это не наша работа».

Напомним, что в конце декабря прошлого года между двумя сторонами прошел еще один подобный диалог. Тогда Доменикали отметил свое сожаление относительно отсутствия немецкого этапа в календаре: и представители другой трассы, «Нюрбургринг», ответили, что для проведения уик-энда им «необходимы устраивающие финансовые условия контракта».

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