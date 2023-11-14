FIA зарегистрировала GM в качестве производителя моторов для Ф1 с 2028 года

Сейчас GM рассчитывает получить пропуск в пелотон Ф1 посредством своего бренда Cadillac, который является партнером команды Andretti – международная федерация недавно допустила ее к участию в Ф1 по итогам многомесячного тендера. Правда, американцев еще ждут непростые переговоры с коммерческими промоутерами спорта об условиях дебюта.

Ожидается, что глава команды Майкл Андретти и боссы GM станут гостями Гран При Лас-Вегаса в предстоящие выходные, где будут общаться с Liberty Media с целью добиться возможности выйти на старт в 2025 году.

При этом на настоящий момент у Andretti нет поставщика двигателей: недавно представители Renault заявили, что предварительные договоренности, заключенные весной, уже утратили силу. Тем временем FIA продолжила поддержку проекта – и зарегистрировала GM в качестве официального производителя силовых установок Ф1 с 2028 года

Президент концерна Марк Реусс отметил: «Мы рады, что наши новые участники Ф1 из Andretti Cadillac получат моторы GM.

Наш серьезный инженерный и гоночный опыт вселяет уверенность в успехе проекта силовой установки и Andretti Cadillac в качестве полноценной заводской команды.

Мы будем сражаться с лучшими, на самом высоком уровне, с той страстью и честностью, которые повысят внимание к спорту среди болельщиков по всему миру».

Фото: Майкл Левитт / Motorsport Images Зак Браун, генеральный директор McLaren Racing, Майкл Андретти, основатель и владелец Andretti Global

В GM рассказали, что приготовления к программе в Ф1 уже стартовали, а ее результаты планируется использовать для развития электрических и гибридных технологий, «зеленого» топлива, повышения эффективности внутреннего сгорания и программного обеспечения.

При этом есть веские основания говорить, что если Andretti все же не допустят к гонкам, GM откажется от планов, связанных с Ф1.

Ранее участники чемпионата говорили, что были бы рады видеть американского производителя в чемпионате, но без команды Майкла Андретти.