Где смотреть Гран При Штирии: расписание, трансляции, статистика
Пилоты Формулы 1 выступят на трассе в Шпильберге во второй раз за неделю. Этот повтор войдет в историю чемпионата мира
В ближайшие выходные Формула 1 проведет вторую гонку сезона-2020. Этап получил название Гран При Штирии – в честь австрийского региона, в котором расположен автодром. Впервые в истории Формула 1 проведет проведет два этапа на одной и той же трассе по ходу сезона. Первый этап прошел здесь же, но назывался Гран При Австрии.
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2-й этап чемпионата мира
|Гран При Штирии
|10-12 июля
|«Ред Булл Ринг» (г. Шпильберг, Австрия)
В последний раз Формула 1 проводила две гонки в одной стране в 2012 году. Тогда наряду с Гран При Испании в Барселоне состоялся этап на уличной трассе в Валенсии. Он назывался Гран При Европы.
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1-й в истории этап с названием Гран При Штирии
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34-я гонка на трассе в Шпильберге в статусе этапа чемпионата мира
|6-я гонка на трассе в Шпильберге в статусе этапа чемпионата мира в нынешней конфигурации
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Расписание ближайшего уик-энда и трансляций:
|Сессия
|Дата
|Московское время
|Трансляции (московское время)
|
Первая
тренировка
|10 июля, пятница
|12:00-13:30
|
Прямой эфир:
Матч! Арена, 11:55
Запись:
Матч Арена, 22:35
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Вторая
тренировка
|10 июля, пятница
|16:00-17:30
|
Прямой эфир:
Матч! Арена, 15:55
Запись:
Матч Арена, 00:15 (11 июля)
|
Третья
тренировка
|11 июля, суббота
|13:00-14:00
|
Прямой эфир:
Матч! Арена, 12:55
|Квалификация
|4 июля, суббота
|16:00-17:00
|
Прямой эфир:
Матч ТВ, 15:55
Запись:
Матч! Арена, 18:55
|Гонка
|12 июля, воскресенье
|16:10-18:10
|
Прямой эфир:
Матч ТВ, 16:00
Запись:
Матч! Арена, 19:15
Матч ТВ, 03:30 (13 июля)
Также продолжится показ гонок Формулы 2 и Формулы 3:
|Сессия
|Дата
|Московское время
|Трансляции (московское время)
|
Формула 3, гонка 1
|11 июля, суббота
|11:20-12:15
|
Прямой эфир:
Матч! Арена, 11:20
Запись
Матч! Арена, 22:40
|
Формула 2, гонка 1
|11 июля, суббота
|17:40-18:55
|
Прямой эфир:
Матч! Арена, 17:40
Запись
Матч! Арена, 23:35
|
Формула 3, гонка 2
|12 июля, воскресенье
|10:40-11:35
|
Прямой эфир:
Матч! Арена, 10:40
Запись
Матч! Арена, 01:00 (13 июля)
|
Формула 2, гонка 2
|12 июля, воскресенье
|12:05-13:05
|
Прямой эфир:
Матч! Арена, 12:05
Запись
Матч! Арена, 01:55 (13 июля)
Примечание: телеканал может внести изменения в сетку вещания
В прошлые выходные синоптики прогнозировали дождь в каждый из дней Гран При Австрии, но в итоге и в квалификации, и в гонке трасса оставалась сухой. На этот раз осадки обещаны только в один из дней уик-энда. И далеко не факт, что дождь прольется над трассой именно в час, отведенный на квалификацию.
Предварительный прогноз погоды на уик-энд:
|День
|Температура (макс/мин)
|Погода
|Вероятность осадков
|Ветер
|Влажн.
|
10 июля, пятница
|29 / 15 °C
|Солнечно
|20 %
|
Южный,
2,2 м/с
|до 53 %
|
11 июля,
суббота
|17 / 8 °C
|
Переменная облачность
|100 %
|Северный, 2,2 м/с
|до 83 %
|12 июля, воскресенье
|20 / 8 °C
|
Облачно
|55 %
|Северный, 2,5 м/с
|до 79 %
Статистика предыдущей гонки на трассе (Гран При Австрии 2020 года):
|
Лучшее время
первой тренировки
|1:04.816 – Льюис Хэмилтон / Mercedes
|
Лучшее время
второй тренировки
|1:04.034 – Льюис Хэмилтон / Mercedes
|
Лучшее время
третьей тренировки
|1:04.130 – Льюис Хэмилтон / Mercedes
|Время поула
|1:02.939 – Валттери Боттас / Mercedes
|
Победитель
|
Валттери Боттас / Mercedes
1 час 30 мин 55.739 с
Средняя скорость – 202,214 км/ч
|
Лучший круг в гонке
|
1:07.475 – Ландо Норрис / McLaren
(да, точно такое же время, как у Макса Ферстаппена,
показавшего лучший круг на Гран При Австрии прошлого года)
|
Подиум
|
1. Валттери Боттас / Mercedes
2. Шарль Леклер / Ferrari
3. Ландо Норрис / McLaren
|Полные результаты
|Гран При Австрии 2020
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Штирии
|Местонахождение
|«Ред Булл Ринг»