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Формула 1 / Гран При Штирии / Анонс

Где смотреть Гран При Штирии: расписание, трансляции, статистика

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Где смотреть Гран При Штирии: расписание, трансляции, статистика
8 июл. 2020 г., 07:55

Пилоты Формулы 1 выступят на трассе в Шпильберге во второй раз за неделю. Этот повтор войдет в историю чемпионата мира

В ближайшие выходные Формула 1 проведет вторую гонку сезона-2020. Этап получил название Гран При Штирии – в честь австрийского региона, в котором расположен автодром. Впервые в истории Формула 1 проведет проведет два этапа на одной и той же трассе по ходу сезона. Первый этап прошел здесь же, но назывался Гран При Австрии.

2-й этап чемпионата мира
Austria Гран При Штирии
10-12 июля
«Ред Булл Ринг» (г. Шпильберг, Австрия)

В последний раз Формула 1 проводила две гонки в одной стране в 2012 году. Тогда наряду с Гран При Испании в Барселоне состоялся этап на уличной трассе в Валенсии. Он назывался Гран При Европы.

1-й в истории этап с названием Гран При Штирии

34-я гонка на трассе в Шпильберге в статусе этапа чемпионата мира
6-я гонка на трассе в Шпильберге в статусе этапа чемпионата мира в нынешней конфигурации
Больше всего ситуация напоминает конец 1995 и начало 1996 года. Осенью 1995-го в Японии с интервалом в неделю прошли Гран При Тихого океана на трассе в Окаяме (в то время автодром назывался «Аида») и Гран При Японии в Сузуке. Именно тогда в последний раз в одной стране в рамках одного сезона состоялись два этапа подряд. Плюс гонка на «Аиде» была последней до Гран При Штирии, в названии которой не упоминались ни страна, ни часть света.

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Последнюю гонку 1995 года приняла трасса в австралийской Аделаиде, а следующей весной на первый этап сезона команды вновь отправились на Зеленый континент – тогда в календаре дебютировал Мельбурн. Это было последним случаем, когда два Гран При подряд прошли в одной стране (пусть и не в рамках одного сезона).

Расписание ближайшего уик-энда и трансляций:

Сессия Дата Московское время Трансляции (московское время)

 

Первая

тренировка

 

 10 июля, пятница  12:00-13:30

Прямой эфир: 

Матч! Арена, 11:55

 

Запись:

Матч Арена, 22:35

Вторая

тренировка

 10 июля, пятница  16:00-17:30 

Прямой эфир: 

Матч! Арена, 15:55

 

Запись:

Матч Арена, 00:15 (11 июля)

 

Третья

тренировка

 

 11 июля, суббота  13:00-14:00

Прямой эфир: 

Матч! Арена, 12:55
Квалификация 4 июля, суббота  16:00-17:00

Прямой эфир: 

Матч ТВ, 15:55 

 

Запись: 

Матч! Арена, 18:55
Гонка 12 июля, воскресенье  16:10-18:10

Прямой эфир: 

Матч ТВ, 16:00 

 

Запись: 

Матч! Арена, 19:15

Матч ТВ, 03:30 (13 июля)

Также продолжится показ гонок Формулы 2 и Формулы 3:

Сессия Дата Московское время Трансляции (московское время)

Формула 3, гонка 1

 11 июля, суббота  11:20-12:15

Прямой эфир: 

Матч! Арена, 11:20

 

Запись

Матч! Арена, 22:40

Формула 2, гонка 1

 11 июля, суббота  17:40-18:55

Прямой эфир:

Матч! Арена, 17:40

 

Запись

Матч! Арена, 23:35

Формула 3, гонка 2

 12 июля, воскресенье  10:40-11:35

Прямой эфир:

Матч! Арена, 10:40

 

Запись

Матч! Арена, 01:00 (13 июля)

Формула 2, гонка 2

 12 июля, воскресенье  12:05-13:05

Прямой эфир:

Матч! Арена, 12:05

 

Запись

Матч! Арена, 01:55 (13 июля)

Примечание: телеканал может внести изменения в сетку вещания

В прошлые выходные синоптики прогнозировали дождь в каждый из дней Гран При Австрии, но в итоге и в квалификации, и в гонке трасса оставалась сухой. На этот раз осадки обещаны только в один из дней уик-энда. И далеко не факт, что дождь прольется над трассой именно в час, отведенный на квалификацию.

Предварительный прогноз погоды на уик-энд:

День Температура (макс/мин) Погода Вероятность осадков Ветер Влажн.

10 июля, пятница

 29 / 15 °C Солнечно 20 %

Южный,

2,2 м/с

 до 53 %

11 июля,

суббота

 17 / 8 °C

Переменная облачность

 100 % Северный, 2,2 м/с до 83 %
12 июля, воскресенье 20 / 8 °C

Облачно

 55 % Северный, 2,5 м/с до 79 %

Статистика предыдущей гонки на трассе (Гран При Австрии 2020 года):

Лучшее время

первой тренировки

 1:04.816 – United Kingdom Льюис Хэмилтон /  Mercedes

Лучшее время

второй тренировки

 1:04.034 – United Kingdom Льюис Хэмилтон /  Mercedes

Лучшее время

третьей тренировки

 1:04.130 – United Kingdom Льюис Хэмилтон /  Mercedes
Время поула 1:02.939 – Finland Валттери Боттас /  Mercedes

 

Победитель

Finland Валттери Боттас /  Mercedes

1 час 30 мин 55.739 с

Средняя скорость – 202,214 км/ч

 

Лучший круг в гонке

1:07.475 – United Kingdom Ландо Норрис / United Kingdom McLaren

(да, точно такое же время, как у Макса Ферстаппена,

показавшего лучший круг на Гран При Австрии прошлого года)

 

Подиум

1. Finland Валттери Боттас /  Mercedes

2. Monaco Шарль Леклер / Italy Ferrari

3. United Kingdom Ландо Норрис / United Kingdom McLaren
Полные результаты Гран При Австрии 2020

 

Освежите 

в памяти ту гонку

 

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