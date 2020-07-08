Где смотреть Гран При Штирии: расписание, трансляции, статистика

В ближайшие выходные Формула 1 проведет вторую гонку сезона-2020. Этап получил название Гран При Штирии – в честь австрийского региона, в котором расположен автодром. Впервые в истории Формула 1 проведет проведет два этапа на одной и той же трассе по ходу сезона. Первый этап прошел здесь же, но назывался Гран При Австрии. 2-й этап чемпионата мира Гран При Штирии 10-12 июля «Ред Булл Ринг» (г. Шпильберг, Австрия)

В последний раз Формула 1 проводила две гонки в одной стране в 2012 году. Тогда наряду с Гран При Испании в Барселоне состоялся этап на уличной трассе в Валенсии. Он назывался Гран При Европы.

1-й в истории этап с названием Гран При Штирии 34-я гонка на трассе в Шпильберге в статусе этапа чемпионата мира 6-я гонка на трассе в Шпильберге в статусе этапа чемпионата мира в нынешней конфигурации

Больше всего ситуация напоминает конец 1995 и начало 1996 года. Осенью 1995-го в Японии с интервалом в неделю прошли Гран При Тихого океана на трассе в Окаяме (в то время автодром назывался «Аида») и Гран При Японии в Сузуке. Именно тогда в последний раз в одной стране в рамках одного сезона состоялись два этапа подряд. Плюс гонка на «Аиде» была последней до Гран При Штирии, в названии которой не упоминались ни страна, ни часть света.

Последнюю гонку 1995 года приняла трасса в австралийской Аделаиде, а следующей весной на первый этап сезона команды вновь отправились на Зеленый континент – тогда в календаре дебютировал Мельбурн. Это было последним случаем, когда два Гран При подряд прошли в одной стране (пусть и не в рамках одного сезона).