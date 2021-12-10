Где Red Bull проигрывает Mercedes? Хорнер дал ответ

По ходу первой тренировки в Абу-Даби лучшее время осталось за Максом Ферстаппеном, однако после обеда пилоты Mercedes определенно выглядели быстрее. Более того, между гонщиками Red Bull и Mercedes смог вписаться даже Эстебан Окон на Alpine.

По этому поводу звучали предположения, что в Red Bull решили вовсе не стремиться показать лучшее время, а тренировались преимущественно имитируя гоночный, а не квалификационный режим. Глава команды Кристиан Хорнер подтвердил эту версию лишь отчасти.

«Определенно они быстрее на двух первых секторах, – сказал Хорнер. – Думаю, на третьем секторе мы быстрее, но этого недостаточно, чтобы отыграть потери на двух первых участках. К счастью, у нас еще есть 23 часа, чтобы попытаться найти нужные настройки. Нас ждет длинный трудовой вечер, а также потрудится предстоит ребятам на нашей фабрике в Англии.

На длинных отрезках мы выглядим относительно благополучно в плане скорости, но нужно прибавить в квалификационном темпе. У соперников явно есть преимущество в мощности силовой установки. Так что нам придется найти другой способ увеличить скорость. Собственно, нам ничего не остается, как сделать максимум, чтобы квалифицироваться впереди и так начать гонку.

У Mercedes есть быстрый Льюис Хэмилтон и быстрая машина. У нас есть Макс Ферстаппен, который отлично едет в этом году. Он водит болид силой своего сердца, своей страстью. С полным хладнокровием и смелостью. И мы ждем от него того же в этот уик-энд. Если он сможет стать чемпионом, это будет нашим главным достижением в чемпионате».