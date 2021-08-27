Где Red Bull получит штраф за новый мотор? Хорнер ответил

Накануне Гран При Бельгии компания Honda подтвердила, что оба пилота Red Bull потеряли по одному мотору из тех трех, что можно использовать по ходу чемпионата без штрафов.

Из-за этого Серхио Пересу и Максу Ферстаппену предстоит провести 12 оставшихся этапов, имея всего одну силовую установку. Учитывая ресурс современных моторов Ф1, такое представляется маловероятным. Потому команде придется решать, на каком именно из оставшихся Гран При ее пилотам предстоит стартовать из глубины пелотона.

Учитывая, сколь напряженно складывается спор Ферстаппена с Льюисом Хэмилтоном за чемпионской звание, тут очень важно минимизировать негативный эффект.

Однако, как объяснил глава Red Bull Кристиан Хорнер, сложно принять решение, когда календарь на вторую половину сезона еще далек от финальной версии. Сразу несколько этапов могут изменить дату или вовсе не состояться.

«К сожалению, мы не сможем избежать штрафов до конца чемпионата, – объяснил Хорнер в интервью Sky Sports F1. – это стратегический вопрос. Нам придется подождать, так как календарь постоянно меняется.

Нужно выбрать верный момент – или раньше, или позже. Возможно, будет какая-то неудачная [квалификационная] сессия, и это будет самое удачное время для замены».

В этот раз Валттери Боттас и Лэнс Стролл потеряют стартовые позиции из-за аварий в первом повороте венгерской гонки. Оба согласились, что в Спа это не самое страшное наказание, так как трасса позволяет обгонять.

Хорнер отметил, что важно учитывать и погоду – уик-энд проходит в переменчивых условиях, когда периодически начинается дождь.

«Здесь действительно можно обгонять, – пояснил босс Red Bull. – Но в то же время захочешь ли ты после хорошей квалификации оказаться в водяном тумане?

Сырая гонка несет в себе опасность, мы могли видеть это на прошлом этапе [в Венгрии]. Так что мы постоянно отслеживаем изменение ситуации. Думаю, если действовать гибко, мы сможем найти подходящую возможность».