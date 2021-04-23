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Формула 1 / Новость

Где пульс у босса во время гонки выше – в Формуле 1 или MotoGP? Отвечает Бривио

По словам менджера Alpine, в Ф1 руководитель гораздо сильнее вовлечен в происходящее на трассе во время гонки

Где пульс у босса во время гонки выше – в Формуле 1 или MotoGP? Отвечает Бривио

Назначение Давиде Бривио на пост гоночного директора команды Alpine стало одним из главных сюрпризов межсезонья. Ведь итальянец в прошлом добился заметных успехов в MotoGP (возглавлявшиеся им команды не раз становились чемпионами) – но ни в Ф1, ни в автогонках вообще Бривио до этого не работал ни разу.

Неудивительно, что на первых гонках сезона журналисты регулярно спрашивают менеджера о разнице между двумя чемпионатами мира. Зашла об этом речь и по ходу субботней пресс-конференции в паддоке Гран При Эмилии-Романьи.

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«Важная разница – в наличии здесь тим-радио, которого нет в MotoGP, – ответил Бривио на соответствующий вопрос. – Ты постоянно находишься в контакте с пилотами, что-то им говоришь, с ними постоянно общается гоночный инженер, дает им команды сделать то-то или пока не делать вот этого...

Пожалуй, это самая заметная разница. И, кстати, благодаря этому гонки воспринимаются не такими длинными. Перед началом сезона я думал: вау, час сорок или час сорок пять – это много, ведь в MotoGP в течение часа мы успевали еще и церемонию награждения провести. Но все происходит очень быстро – именно в силу того, что ты постоянно чем-то занят: слушаешь, что-то проверяешь, что-то анализируешь. 

В каком чемпионате у босса выше пульс? Думаю, что в MotoGP. Как раз потому, что ты меньше контролируешь ситуацию. Когда гонка стартовала, пилот действует сам по себе, а ты можешь только сеть на стул и смотреть в монитор [впрочем, на деле в MotoGP с командного мостика можно отправлять пилотами короткие текстовые сообщения, которые высвечиваются на приборной панели мотоцикла]. Здесь же ты постоянно в контакте с гонщиком, почти как будто ты сам в машине. Ты гораздо сильнее вовлечен в то, что происходит по ходу гонки».

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Тем временем пилот команды Suzuki, которую в межсезонье покинул Бривио, в предыдущие выходные впервые с начала сезона поднялся на подиум. Как дальше будут развивать события в MotoGP, покажут прямые трансляции на телеканале и видеоплатформе «Моторспорт.ТВ». Следующий этап чемпионата пройдет в Хересе 1 и 2 мая – и, как обычно, в прямом эфире можно будет увидеть квалификации и гонки (в том числе в младших классах Moto2 и Moto3).

 

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