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Формула 1 Новости

Где пройдут спринты в 2022 году? Доменикали намекнул

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Руководитель Ф1 Стефано Доменикали рассказал, что в будущем сезоне специального формата Гран При можно ждать на исторических Гран При

Где пройдут спринты в 2022 году? Доменикали намекнул

Эксперимент с двумя гонками за уик-энд был впервые проведен по ходу нынешнего сезона в Сильверстоуне и повторится в сентябре в Монце. Позже состоится еще один Гран При с таким расписанием.

По ходу пресс-конференции с инвесторами Уолл-стрит руководитель Формулы 1 Стефано Доменикали дал свою оценку новинки и поделился планами о ее будущем в спорте.

«Если говорить о спринтерском формате, идея была в том, чтобы предложить держателям акций что-то новое, что-то другое, – сказал итальянец. – Мы сразу говорили, что хотим  провести три пробных теста. Один был в Сильверстоуне, следующий будет в Монце. Еще один намечен на бразильский этап в конце сезона. 

После завершения этих тестов мы перейдем к планам о том, каким будет следующий шаг.

Прямо сейчас я могу сказать, что по итогам первого этапа в Сильверстоуне мы получили от гонщиков, команд и медиа по-настоящему позитивные отзывы.

Это же касается и промоутера, так как каждый день нам было, что предложить [зрителям].

Люди пришли в пятницу и смогли увидеть первую квалификацию. Так что отклики были очень хорошими. Это здорово, ведь также удалось привлечь внимание телеаудитории и партнеров, в частности [спонсора спринтов] Crypto.com. Так что и финансовый результат выглядит позитивно».

Говоря о будущем, Доменикали добавил: «Полноценное обсуждение по этому поводу состоится после завершения сезона. Конечно же, у нас есть определенные планы, которые еще надо дорабатывать. Но это своего рода тонкая настройка на базе тех комментариев, которые мы получили.

Могу сказать, что если мы продолжим эту тему в будущем, то точно не станем задействовать ее в каждой гонке. У нас есть идея создать специальный формат для некоторых исторических Гран При и вручать специальные награды. Это стало бы хорошим дополнением для и без того невероятной платформы Ф1».

Также глава Ф1 рассказал, что в преддверии Гран При Бельгии Формула 1 и Crypto.com представят специальный приз для победителя спринта в Монце.

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